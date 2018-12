«J’ai l’intention de travailler comme prévu» - Rick Jeanneret

Ayant été transporté sur une civière en plein match, samedi, le descripteur des rencontres des Sabres de Buffalo Rick Jeanneret compte bien être en poste lors de la prochaine partie prévue à son calendrier.

Reconnu pour ses descriptions colorées, l’homme de 76 ans a donné la frousse à tout le monde au Key Bank Center quand il a été incapable de poursuivre son travail à la chaîne de télévision MSG. La voix des Sabres depuis cinq décennies peinait à enchaîner des phrases cohérentes au début de la troisième période de l’affrontement face aux Ducks d’Anaheim, celles-ci étant entrecoupées de longs silences.

Hospitalisé pour un malaise dont la nature demeure à préciser, Jeanneret a obtenu son congé dimanche et se dit prêt à reprendre le collier samedi, lorsque les Bruins de Boston visiteront les Sabres.

«J’ai l’intention de travailler comme prévu, a-t-il mentionné au quotidien "Buffalo News". Ils ne sont pas certains de la cause de cela, mais ce n’est pas le cœur. Le stimulateur cardiaque [le "pacemaker"] va très bien.»

Une magie qui n’a pas opéré?

Avant d’éprouver des ennuis sur la passerelle de presse, Jeanneret avait enfilé un costume de père Noël pour réaliser quelques interventions télévisées. Il avait porté son habit des Fêtes jusqu’à la fin de la première période. Ce déguisement lui a-t-il valu ces problèmes de santé?

«Je ne sais pas, a-t-il répondu en riant. Je ressentais de la chaleur inhabituelle à l’intérieur du costume, car normalement, j’ai froid. J’hésite à blâmer le père Noël, ce n’est pas le moment idéal de l’année pour le faire. J’ai eu du plaisir à l’incarner, j’espère que ça n’a pas mené à ce qui est arrivé par la suite.»

Aussi, Jeanneret s’est dit touché par le soutien et les messages réconfortants que sa famille a reçus pendant les dernières heures.

«Je continue d’être renversé par le nombre incroyable de personnes qui se soucient de moi et qui me protègent, a-t-il mentionné. Que Dieu les bénisse. Elles m’ont permis de passer à travers le cancer et m’ont ajouté un stimulateur cardiaque pour vaincre la maladie. Je serai bon pour continuer.»