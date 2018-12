«J'ai laissé tomber tout le monde» - JuJu Smith-Schuster

Le receveur de passes des Steelers de Pittsburgh JuJu Smith-Schuster a publié un touchant message sur son compte Twitter, lundi.

La veille, il a échappé un ballon en fin de match alors que son équipe avait l'occasion de créer l'égalité avec un placement.

«Je ne me cacherai pas lorsque je suis à mon plus bas, a-t-il écrit. Je m'excuse. Cette défaite est de ma faute. J'ai laissé tomber tout le monde, ça ne se reproduira plus.»

When I’m at my lowest, I’m not going to hide. I’m sorry. That loss was on me. I let everyone down, it won’t happen again. pic.twitter.com/amLOGJxino