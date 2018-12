CMHJ: survol des 10 équipes

Voici un bref portrait des équipes qui participeront au prochain Championnat mondial de hockey junior prévu à Vancouver et Victoria.

CANADA

Champion en titre

Entraîneur-chef : Tim Hunter

Joueurs à surveiller

Nick Suzuki (A)

Maxime Comtois (A)

Evan Bouchard (D)

Le Canada misera sur l’une des plus rapides équipes de son histoire, paroles de Tim Hunter. Cody Glass et Nick Suzuki seront à surveiller, tout comme Maxime Comtois. L’attaque explosive sera appuyée par une verte défensive menée par Evan Bouchard, qui a commencé la saison à Edmonton, et le talentueux Noah Dobson. Devant le filet, DiPietro partagera la tâche avec l’excellent et solide Ian Scott.

SUÈDE

Résultat 2018 : deuxième

Entraîneur-chef : Tomas Monten

Joueurs à surveiller

Erik Brannstrom (D)

Timothy Liljegren (D)

Rasmus Sandin (D)

Isac Lundestrom (A)

Lucas Elvenes (A)

Les Suédois seront puissants à la ligne bleue, parole du collègue Kevin Dubé qui salive à l’idée de les voir dominer à Vancouver. Les nombreux vétérans de retour aideront la troupe de Monten à pallier une attaque plus faible. Mais pour gagner, il faut marquer...

ÉTATS-UNIS

Résultat 2018 : troisième

Entraîneur-chef : Mike Hastings

Joueurs à surveiller

Quinn Hughes (D)

Jack Hughes (A)

Ryan Poehling (A)

Cayden Primeau (G)

Les Américains auront la vision dorée à Vancouver. Ce sera le spectacle des frères Hughes, dont Jack est un - sinon le meilleur - espoir au prochain repêchage. L’attaque diversifiée menée en partie par Ryan Poehling, espoir du Canadien de Montréal, une solide défensive et un gardien qui devra monter la garde sans faute seront la recette du succès.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Résultat 2018 : quatrième

Entraîneur-chef : Jakub Petr

Joueurs à surveiller

Filip Zadina (A)

Martin Necas (A)

Martin Kaut (A)

Les Tchèques seront très dangereux en attaque avec des patineurs rapides, robustes et talentueux autour du filet, dont un certain Filip Zadina. À la défense, le travail collectif sera primordial. Devant le filet, Jakub Skarek en sera à sa troisième présence au tournoi. Son expérience devra faire la différence.

RUSSIE

Résultat 2018 : cinquième

Entraîneur-chef : Valeri Bragin

Joueurs à surveiller

Vitali Kravtsov (A)

Klim Kostin (A)

Alexander Alexeyev (D)

Grigori Denisenko (A)

Alexander Romanov (D)

Les Russes n’ont pas digéré leur défaite hâtive en ronde éliminatoire à Buffalo. Ils reviendront en Amérique du Nord une fois de plus avec une formation aguerrie et mature. Bragin aura sous la main un fort arsenal en Kostin, Shen, Marchenko et compagnie. À surveiller, le défenseur Alexander Alexeyev, un dominant espoir des Capitals de Washington.

FINLANDE

Résultat 2018 : sixième

Entraîneur-chef : Jussi Ajokas

Joueurs à surveiller

Henri Jokiharju (D)

Kaapo Kakko (A)

Rasmus Kupari (A)

Aleksi Heponiemi (A)

Ukko-P. Luukonen (G)

Oskari Laaksonen (D)

Jesse Ylonen (A)

Sans Jesperi Kotkaniemi qui demeure chez le Canadien, l’attaque de Jussi Ahokas perd du mordant, car il lui manque aussi plusieurs gros morceaux. De vaillants espoirs auront à lever leur jeu. L’ajout du défenseur Henri Jokiharju est une bénédiction à la ligne bleue.

SLOVAQUIE

Résultat 2018 : septième

Entraîneur-chef : Ernest Bokros

Joueurs à surveiller

Martin Fehervary (D)

Milos Roman (D)

Adam Ruzicka (A)

Patrik Hrehorcak (A)

Maxim Cajkovic (A)

Le tournoi ne s’annonce pas de tout repos pour les Slovaques qui auront à se tirailler avec les États-Unis et la Suède dans le groupe B. Les gros noms auront à supporter tout le poids alors que la formation manquera de profondeur. Ce qui guette : la série de relégation.

SUISSE

Résultat 2018 : huitième

Entraîneur-chef : Christian Wohlwend

Joueurs à surveiller

Philipp Kurashev (A)

Tobias Geisser (D)

Nico Gross (D)

Après l’ère Nico Hischier, ce sera l’ère Philipp Kurashev chez les helvètes. Sans rien enlever à Kurashev, il ne s’agit pas du même impact sur une patinoire. Comme il l’a été à Buffalo en ronde éliminatoire contre le Canada l’an passé, l’entraîneur-chef devra être réaliste en ayant sous la main une formation somme toute équilibrée, mais qui aura de la difficulté à batailler contre les grandes nations.

DANEMARK

Résultat 2018 : neuvième

Entraîneur-chef : Olaf Eller

Joueurs à surveiller

Malte Sokov (D)

Mads Sogaard (G)

Jonas Rondbjerg (A)

Ayant sauvé leur peau dans le match de relégation l’an dernier, les Danois ne s’amènent pas en Colombie-Britannique sans expérience, puisque plusieurs joueurs seront de retour dans la formation d’Eller. Rondbjerg aura un grand rôle à l’attaque, alors que Malte Setkov sera la pierre angulaire à la défense.

KAZAKHSTAN

Résultat 2018 : premier de la division A

Joueurs à surveiller

Artur Gatiyatov (A)

Valerie Orekhov (A)

Denis Karatayev (G)

Les Kazakhs en seront à une septième participation au grand championnat mondial. Leur dernière présence remonte à 2009, à Ottawa. Ils avaient perdu les sept matchs en accordant 69 buts. À moins d’un miracle, la série de relégation les attend à nouveau.