Cinq athlètes qui sont revenus en force en 2018

La dernière année a été marquée par le retour au sommet de plusieurs athlètes dans leur discipline respective.

En voici cinq qui ont retenu l’attention de l’Agence QMI.

Serena Williams

Serena Williams a renoncé à la majeure partie de la saison 2017 afin de donner naissance à son premier enfant. Tentant un retour au jeu le 30 décembre 2017, l’ex-numéro 1 mondiale du tennis féminin a réalisé qu’elle avait besoin de plus de temps pour revenir au sommet de sa forme, elle qui avait connu une grossesse particulièrement difficile.

L’Américaine est donc revenue au jeu au tournoi d’Indian Wells, aux États-Unis, au début mai. Après celui-ci, elle pointait au 491e rang mondial. Retrouvant graduellement sa forme des beaux jours, elle a pris part à deux finales du Grand Chelem (Wimbledon et les Internationaux des États-Unis), perdant cependant les deux matchs. Ses performances lui ont finalement permis de finir l’année au 22e échelon.

Tiger Woods

Légende vivante du golf, Tiger Woods a réussi en 2018 un exploit qu’il n’avait pas réalisé depuis cinq ans, c’est-à-dire remporter un tournoi. Le «Tigre» n’a pas fait les choses à moitié, puisqu’il a mis la main sur le Championnat du circuit de la PGA, le 23 septembre.

Il s’agissait de son 80e titre en carrière. Avant son sacre, Woods avait bien fait, sans toutefois savourer la victoire. En plus de connaître des ennuis personnels, il a subi pas moins de quatre opérations au dos lors des dernières années. Il semblerait que la dernière ait finalement soulagé l’ancien numéro 1 mondial.

David Price

En 2018, le lanceur David Price a nettoyé sa mauvaise réputation en séries éliminatoires, car il a été l’un des éléments-clés de la conquête de la Série mondiale par les Red Sox de Boston. L’artilleur de 33 ans a obtenu trois victoires comme lanceur partant, dont sa première en carrière dans les éliminatoires.

Il a également maintenu une moyenne de points accordés de 3,46. En saison régulière, Price a aussi été très solide, obtenant 16 victoires et retirant 177 frappeurs sur des prises.

Lindsey Vonn

La plus grande skieuse de l’histoire a effectué son retour olympique en 2018, à Pyeongchang. Lindsey Vonn avait été contrainte de rater le rendez-vous à Sotchi en 2014 à cause d’une grave blessure au genou. De plus, l’Américaine de 36 ans n’avait pas été épargnée en 2017, en vertu d’une fracture à un bras et d’une blessure au dos.

Elle a tout de même retrouvé la forme afin de participer aux Jeux. Durant la grand-messe du sport amateur, Vonn a remporté le bronze en descente et terminé sixième au super-G.

Andrew Luck

Après avoir raté l’ensemble de la saison 2017 en raison d’une opération à l’épaule, le quart-arrière des Colts d’Indianapolis a effectué un retour marqué en 2018.

Au moment d’écrire ces lignes, Andrew Luck avait entamé les 13 parties des siens, amassant plus de 3700 verges de gains et décochant 34 passes de touché. Sa formation présentait une fiche de 7-6 (en date du 23 décembre) et luttait pour une place en éliminatoires.