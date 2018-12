Vasili Podkolzin, la prochaine vedette russe?

On parle beaucoup de l’Américain Jack Hughes ou du Finlandais Kaapo Kakko en vue du prochain repêchage de la LNH, mais il semble de plus en plus qu’il ne faudrait pas négliger la présence du Russe Vasili Podkolzin, qui grimpe à la vitesse grand V dans les différents classements.

L’attaquant a d’abord fait parler de lui cet été, lors de la Coupe Hlinka/Gretzky au cours de laquelle il a été le catalyseur offensif de la formation russe. Il a d’ailleurs terminé la compétition au premier rang des pointeurs du tournoi grâce à une production de 11 points, dont huit buts, à égalité avec un certain Alexis Lafrenière.

L’ailier droit de 6 pi 1 po et 190 lb est décrit comme un ailier de puissance qui pratique un style de jeu complet.

«Il est juste bon»

Podkolzin en a remis, récemment, sur la scène internationale. Capitaine de l’équipe russe lors du dernier Défi mondial junior A, présenté à Bonnyville en Alberta, l’ailier droit de 17 ans a de nouveau fait état de tout son talent, terminant au premier rang des compteurs de la compétition avec huit points en cinq parties.

«Ce joueur-là, pour moi, il est exceptionnel, l’a décrit au Journal de Québec Thomas Caron des Remparts de Québec, qui l’a affronté au Défi mondial junior A. La maturité dans son jeu est impressionnante. Tout ce qu’il fait sur la glace, il le fait bien. Ce n’est pas plus compliqué que ça. Il ne fait jamais un jeu lors duquel tu te dis que tu aurais fait différemment si ça avait été toi. Chaque fois, tu as envie de dire: “Wow, bravo!” Il est juste bon.»

Un match dans la KHL

Évoluant majoritairement au niveau junior, dans l’organisation du SKA de Saint-Pétersbourg, Podkolzin a obtenu une première audition dans la KHL en novembre.

Et disons que, même s’il n’a récolté aucun point et terminé le match avec un différentiel de -1, c’est une soirée dont se souviendra le jeune homme toute sa vie.

«Au début, on m’avait dit que je serais utilisé comme 13e attaquant, a-t-il raconté au site officiel de la KHL. Quelque chose dans le genre : vas-y, regarde et apprend. J’ai donc passé deux périodes sur le banc, je commençais à avoir froid. Puis, l’entraîneur Ilya Vorobyov a annoncé le prochain trio qu’il voulait sur la patinoire : [Nikita] Gusev, [Pavel] Datsyuk, Podkolzin. J’étais sous le choc et j’ai même dit à Nikita : “Gus, mes jambes tremblent. Je ne serai pas capable de le faire”. Il m’a alors suggéré de respirer, puis je me suis mis à mieux jouer.»

Podkolzin a d’ailleurs été ajouté à la formation préliminaire des Russes en vue du Championnat mondial de hockey junior qui débutera officiellement le 26 décembre à Vancouver.

Reste à voir si l’entraîneur Valeri Bragin décidera de lui faire une place dans sa formation, lui qui n’a jamais été reconnu pour faire confiance aux jeunes de 17 ans lors de ce tournoi.