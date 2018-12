Une fin de match tellement cruelle pour les Steelers!

Les Steelers n’ont plus leur destin en main.

À la suite d’une défaite crève-cœur de 31-28 contre les Saints à La Nouvelle-Orléans, dimanche, les représentants de Pittsburgh ont perdu le premier rang de la section Nord de l’Association américaine au profit des Ravens.

Une fin de match cruelle a causé leur perte. À voir dans la vidéo ci-dessous :

FUMBLEEE.



Sheldon Rankins forces the fumble and the Saints will win! #PITvsNO pic.twitter.com/0cyb652ke7