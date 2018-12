Nikita Kucherov dépasse Nathan MacKinnon

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov s’est offert une soirée de cinq points pour mener les siens à une victoire de 6-3 face aux Oilers, samedi soir à Edmonton.

Le Russe a inscrit un but en plus de se faire complice sur les doublés de Steven Stamkos et Tyler Johnson.

Nikita Kucherov steals the puck off of Jesse Puljujarvi and BURIES it for a #Bolts goal. pic.twitter.com/ydzKoEFdeE — Sportsnet (@Sportsnet) 23 décembre 2018

Kucherov, qui revendique maintenant 57 points en 37 matchs, a ainsi dépassé Nathan MacKinnon au classement des pointeurs pour s’emparer du deuxième rang.

Il a également aidé le Lightning à étirer à 12 sa séquence de matchs avec au moins un point.

Dans la défaite des siens, Connor McDavid a récolté trois aides.