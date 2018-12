Morgan Rielly: le premier depuis Raymond Bourque?

Le défenseur Morgan Rielly roule à un train d’enfer cette saison. Avec 42 points en 36 parties, le joueur d’arrière des Maple Leafs de Toronto pourrait réaliser un exploit qui n’a pas été fait dans la LNH depuis 25 ans.

En effet, il pourrait devenir le premier défenseur depuis la saison 1993-1994 à obtenir 90 points ou plus alors que Raymond Bourque avait amassé 91 points en 72 rencontres avec les Bruins de Boston.

Si Rielly continue à ce rythme, il pourrait terminer la campagne avec 96 points. Le dernier joueur d’arrière à avoir réussi 96 points ou plus en une saison a été Phil Housley avec les Jets de Winnipeg en 1992-1993. Celui qui est maintenant l’entraîneur-chef des Sabres de Buffalo avait amassé 97 points en 80 parties.

Rielly connaît une saison du tonnerre. Non seulement il trône au sommet du classement des pointeurs des défenseurs de la LNH, avec une avance de cinq points sur Thomas Chabot des Sénateurs d’Ottawa, mais il est aussi le meneur dans la catégorie du différentiel. Grâce à un superbe +22, il domine tous les autres défenseurs de la ligue en compagnie de John Carlson et Michal Kempny des Capitals de Washington et de Ryan McDonagh du Lightning de Tampa Bay.

De plus, Rielly a fait scintiller la lumière rouge à trois reprises pour donner la victoire à son équipe. Seul Colton Parayko des Blues de St. Louis a réussi autant de buts gagnants chez les arrières cette saison.

Rielly a également inscrit 14 de ses 42 points en avantage numérique. De plus, il n’a écopé que 4 minutes de punition en 2018-2019.

Et pour couronner le tout, il a noirci la feuille de pointage à neuf occasions lors de ses quatre plus récents matchs.

Bien sûr, la moitié des parties n’a pas encore eu lieu en 2018-2019, mais il faut dire que Rielly est plutôt bien parti pour connaître une saison plus qu’exceptionnelle.