L’enfer de Johan Franzen

L’ancien joueur de la LNH Johan Franzen n’a pas disputé de matchs dans la Ligue nationale de hockey depuis octobre 2015. Celui qui portait les couleurs des Red Wings de Detroit a un lourd passé de commotions cérébrales, si bien que maintenant, sa vie est un véritable enfer.

Franzen s’est confié dans une longue entrevue au quotidien suédois Expressen, publiée dimanche.

«C’est gênant, a indiqué l’homme de 38 ans. Je peux discuter avec quelqu’un et le lendemain, j’ai complètement oublié son nom.

«(...) Des fois, tout s’écroule autour de moi et je ne peux pas voir la lumière au bout du tunnel. La plupart du temps, je pense que je vais dans la bonne direction, mais je rechute et plus rien n’est positif. J’ai souvent l’envie d’abandonner et c’est pire parce que tu penses que ça allait bien.»

Franzen a été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique et a également été admis au Brain Health Institute au printemps dernier.

«Tout ce que je peux faire (lorsque ça va mal), c’est de dormir et de rester dans mon lit, a continué Franzen. Je prends des antidépresseurs et essaie de me sentir mieux à nouveau. Mais ça devient noir rapidement. Très noir.»

L’ancien attaquant a pour projet de retourner vivre en Suède et de quitter la région de Detroit avec sa femme Cissi et ses deux garçons, même si, selon ses dires, ses «plus beaux souvenirs se trouvent ici (Detroit)».

En 602 parties de saison régulière dans la LNH, Franzen a amassé 370 points. Mais surtout, il a obtenu 81 points en 107 parties de séries éliminatoires, remportant la coupe Stanley en 2009 avec les Wings.