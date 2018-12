Le descritpeur des Sabres transporté sur civière en plein match

Rick Jeanneret, la voix des Sabres de Buffalo depuis cinq décennies, a été transporté sur civière pendant la télédiffusion du match de samedi sur le réseau MSG.

Selon Tim Graham, du site The Athletic, le nature de l’incident serait cardiaque.

I'm told Rick Jeanneret was experiencing heart-related issues and was taken by ambulance to Buffalo General. As someone I consider a good friend, it's difficult to report these things, but there are so many fans who care about him. Let's hope he's OK.