Un retour parfait pour Patrice Bergeron

Patrice Bergeron pouvait difficilement faire mieux pour son retour au jeu. Après 16 matchs d’absence en raison d’une blessure aux côtes, le Québécois a marqué deux buts et cumulé quatre points pour aider les Bruins à vaincre les Predators de Nashville au compte de 5 à 2, samedi à Boston.

Ses deux réussites lui ont non seulement permis de donner l’avance aux siens chaque fois, mais également d’atteindre le plateau des 300 buts en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«J’ai senti un peu de rouille, particulièrement au début du match, a avoué Bergeron au site officiel de la LNH après la rencontre. Mais je me sentais bien et j’ai gardé mon jeu simple. Évidemment, j'ai joué avec [Brad Marchand] et nous sommes habitués de jouer ensemble.»

Les quatre buts marqués contre Pekka Rinne ont d’ailleurs tous été l’œuvre du premier trio, puisque Marchand (un but, deux aides) et David Pastrnak (un but, deux aides) ont également soulevé la foule du TD Garden.

«Il est l’un des meilleurs joueurs de la Ligue et [son match de samedi] le démontre, a dit Marchand. Le fait qu’il est non seulement capable de revenir au jeu et obtenir quatre points, mais de le faire contre Nashville en plus... Il est un leader incroyable et il l’a montré [samedi].»

Pendant que Boston fêtait le retour au jeu de son joueur-vedette, la séquence de misère des Predators s’est poursuivie. Ils ont subi une quatrième défaite de suite pour la première fois cette saison et se sont inclinés pour un 10e match consécutif sur les patinoires adverses.

Un but refusé

Cette victoire aurait pu être encore plus convaincante, puisque les Bruins pensaient bien avoir pris les devants au compte de 2 à 0 dans la rencontre. Charlie McAvoy a trouvé le fond du filet, mais l’entraîneur Peter Laviolette a contesté la décision puisqu’il a vu un geste d’obstruction aux dépens de Rinne. Les arbitres lui ont donné raison. Le portier finlandais a finalement réalisé 27 arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, l’ancien du Canadien de Montréal Jaroslav Halak a été mis à l’épreuve à 30 reprises. Seuls Ryan Johansen et Kyle Turris sont parvenus à tromper sa vigilance.