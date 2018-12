CH - Golden Knights : dégainer l'artillerie lourde

Les Canadiens de Montréal poursuivent leur périple de fin d’année en rendant visite aux Golden Knights de Vegas, cet après-midi.

Le Tricolore est de passage dans la ville du vice après avoir marqué une moyenne d’un but par match ses trois derniers duels (4-0, 2-1, 2-1.), dont deux se sont soldés par des défaites.

La tâche risque d’être ardue, puisque les Chevaliers Dorés (20-15-2) présentent l’une des meilleures fiches à domicile de l’Association de l’Ouest avec un rendement de 11-3-1.

Heureusement, Carey Price - malgré une bourde au Colorado, mercredi - a démontré qu’il a élevé son jeu d’un cran.

Lors de ses deux performances en 24 heures chez l’Avalanche et les Coyotes de l’Arizona, jeudi, Price a affiché des efficacités de ,923% (24 arrêts) et ,973% (36 arrêts). Même s’il a accordé quatre buts aux Bruins de Boston, lundi, l’homme maqué du Bleu-blanc rouge a tout de même repoussé 31 lancers.

En 29 présences, cette saison, le portier de 31 ans a compilé un dossier de 14-10-4 avec une moyenne de buts de 2,84 et un taux de ,905.

Une attaque en panne

Non, Price ne peut tout faire et certains attaquants doivent dégainer dans le Nevada : Tomas Tatar (six matchs), Max Domi (six matchs), Phillip Danault (11 matchs) et Artturi Lehkonen (quatre matchs) sont tous en panne.

L’instructeur Claude Julien pourrait-il procéder à des changements de dernière minute, tel que ce fut le cas en Arizona? Le pilote du CH a perdu patience avec Tatar, qu’il a muté sur la troisième unité avec Jesperi Kotkaniemi et Andrew Shaw après la période d’échauffement.

Au final, seul le quatrième trio, composé de Kenny Agostino, Michael Chaput et Charles Hudon, est demeuré intact.

Heureusement, l'avantage numérique a débloqué deux jours de suite avec deux buts en sept occasions (1/4, 1/3).

Vegas joue mieux

Il y a un mois, on se demandait si Vegas était frappé par la guigne de deuxième année après avoir atteint la finale de la Coupe Stanley, le printemps dernier.

La troupe Gerard Gallant va très bien par les temps qui courent avec six victoires et un revers en prolongation à ses 10 derniers rendez-vous.

À noter que l’ancien capitaine des Canadiens Max Pacioretty ne sera pas en uniforme face aux Montréalais, lui qui a été ajouté sur la liste des éclopés au cours des derniers jours. Il semble aux prises avec une blessure mineure récurrente, lui qui a quitté le match de lundi contre les Blue Jackets de Columbus sans qu’aucune précision ne soit apportée sur sa situation.

Pacioretty a inscrit 10 buts en 30 matchs avec un total de 19 points.

Montréal a une fiche de 2-1-0 contre Vegas, dont un gain de 5-4 dans un match enlevant, le 10 novembre dernier.