Une grande année de sport à Québec

Les amateurs de sport de Québec ont eu de quoi se mettre sous la dent en 2018.

Le retour de Patrick Roy avec les Remparts, les succès du Rouge et Or, les défaites par K.-O. de Simon Kean et Adonis Stevenson et le revers des Capitales en grande finale de la Ligue Can-Am ne sont que quelques uns des événements sportifs qui ont secoué «la Vieille Capitale» au cours de la dernière année.

Voyez le bilan de l’année 2018 de notre collègue Stéphane Turcot, qui était présent pour la grande majorité d’entre eux!