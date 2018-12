Leonard Fournette : «Je pourrais être plus en forme»

Au moment où les Jaguars de Jacksonville s’apprêtent à visiter les Dolphins dimanche à Miami, Leonard Fournette admet qu’il n’est pas au sommet de sa forme.

«Je pourrais être plus en forme, mais je suis correct», a reconnu le porteur de ballon dans un point de presse diffusé sur le site de l’équipe.

Il faut dire que Fournette a raté six matchs cette saison à cause d’une blessure à la cuisse. Il était aussi absent le 2 décembre contre les Colts d’Indianapolis, car il purgeait une suspension d’une rencontre pour en être venu aux coups avec Shaq Lawson, des Bills de Buffalo, la semaine précédente.

En sept rencontres jusqu’ici, il n’a amassé que 396 verges et quatre touchés. Cette production offensive déficiente a eu un impact important sur les Jaguars (4-10), qui connaissent une saison de misère après avoir été éliminés en finale d’association par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre la saison dernière.

«Ç’a été une campagne difficile pour nous tous ainsi que pour les partisans», a affirmé Fournette.

Le joueur de deuxième année n’est toutefois pas le seul coupable des maux des Jaguars. L’équipe a aussi dû composer avec de nombreuses blessures au sein de la ligne offensive.

«C’est une partie importante de l’attaque, a dit Fournette. Ça devient difficile de trouver son rythme et de courir le ballon quand tu n’as pas l'habitude de jouer ensemble. Tu ne connais pas les faiblesses de tout le monde.»

Les quarts-arrière Blake Bortles et Cody Kessler ont eux aussi connu leur lot de problèmes. Tellement que les Jaguars ont inscrit en moyenne 16,1 points par joute, le troisième plus bas total de la NFL, devant les Cardinals de l’Arizona (13,7) et les Bills de Buffalo (15,4).