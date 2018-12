Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

Publié aujourd'hui à 11h26

* Profitant de la défaite de Baron Corbin à TLC, perdant ainsi son titre de DG, la WWE a décidé de réagir aux baisses de cote d’écoute qu’elle a subie aux États-Unis ces dernières semaines en réunissant la famille McMahon au grand complet.

Ils seront maintenant responsables de Raw et SmackDown Live (Paige n’est plus DG) et ont promis aux amateurs plus de nouveaux visages, de la nouveauté, des nouveaux matchs, que les admirateurs seraient maintenant écoutés, un nouveau départ quoi.

* Alors après avoir fait un discours orienté vers la fraicheur et le sang nouveau, quel lutteur a-t-on choisi pour affronter Baron Corbin dans sa dernière chance de garder son poste? Un lutteur de 50 ans qui a fait ses débuts à la WWE il y a 20 ans! Rien contre Kurt Angle, mais avouez que ce n’est rien de nouveau. Imaginez si on avait fait sortir Lars Sullivan, qu’on annonce depuis plusieurs semaines déjà et qui fera ses débuts à Raw bientôt. Là, on aurait respecté le discours d’ouverture.

* Toujours dans la catégorie des nouveautés, la semaine prochaine à Raw, il y aura Elias contre Bobby Lashley et un match triple menace entre Balor, McIntyre et Ziggler. Face avec la bouche en diagonale.

* On a aussi annoncé que cinq autres personnalités de NXT feront leur début à Raw : Heavy Machinery, EC3, Lacey Evans et Nikki Cross. Pour ceux et celles qui suivent le produit, vous en conviendrez que ce ne sont pas ceux et celles qui génèrent le plus de réactions à NXT. On veut écouter les admirateurs, mais on les entend peut-être mal. HM est une bonne équipe, mais ce genre d’équipe n’est habituellement pas bien utilisé à Raw. EC3 a une présence et un charisme, mais est très ordinaire dans l’arène. Je peux nommer au moins 10 lutteuses qui sont meilleures et qui suscitent de meilleures réactions qu’Evans. Seule Nikki Cross mérite vraiment son poste. Imaginez si on avait annoncé l’Undisputed Era ou Shayne Baszler, Jessamyn Duke et Marina Shafir, les amies de Ronda Rousey. Ou juste un gars comme Ricochet ou Matt Riddle, qui ont la réaction et tout le talent voulu pour réussir. Ah, pis j’oublie Ciampa et Gargano. Bref.

* La WWE a même annoncé les retours « soon » des Québécois Kevin Owens et Sami Zayn. Je persiste et signe. Les deux ne devraient pas être de retour avant WrestleMania. De retour comme lutteur actif j’entends. Est-ce qu’on pourrait les faire revenir pour des segments au micro, le « Sami and Kevin show » ou même comme DG? Ce n’est pas impossible.

* J’espère vraiment que les changements vont arriver avec les résolutions du Nouvel An. Ceci dit, j’ai assez parlé du négatif, parlons du positif. TLC nous a donné deux des meilleurs matchs de l’année à la WWE, Daniel Bryan contre AJ Styles et mon match préféré, Charlotte Flair, Becky Lynch et Asuka. Que c’était bien structuré. On a donné une grosse victoire à Asuka qui en avait grandement besoin, son premier titre sur l’alignement principal, tout en préparant tranquillement WrestleMania avec l’intervention de Rousey sur Flair et Lynch. C’était du pur génie.

* Parlant de Rousey, je suis impressionné. Elle a réussi à sortir un très gros match avec Nia Jax. De loin supérieur à ce que à quoi je m’attendais.

* Je me demande bien qui sera nommé DG à Raw ou même s’il y aura un DG alors que la famille McMahon est de retour et bien en selle.

* La journée de Noël, je serai de retour avec mon bilan de l’année de la WWE.

Matchs de la semaine

1) Charlotte Flair c. Becky Lynch vs. Asuka

2) Daniel Bryan c. AJ Styles

3) Ronda Rousey c. Nia Jax

Vidéos de la semaine



Le Revival, aspirants numéro un aux titres par équipe

Natalya, aspirante numéro un au titre

Résultats rapides



Sacramento, Californie



* Kurt Angle, Chad Gable, Bobby Roode et Apollo Crews ont battu Baron Corbin dans un match handicap. Corbin n’est officiellement plus DG.



* Finn Balor a défait Dolph Ziggler par disqualification lorsque Drew McIntyre est intervenu



* Le champion Intercontinental Dean Ambrose a vaincu Tyler Breeze



* Le Revival a battu L'Équipe B, AOP et Lucha House Party pour devenir les aspirants numéro un aux titres par équipe



* Natalya a défaut Alicia Fox, Dana Brooke, Bayley, Mickie James, Ember Moon, Ruby Riott et Sasha Banks dans un match gauntlet pour devenir la première aspirante au titre féminin

Vidéos de la semaine



Paige se fait relever de ses fonctions de DG

Mustafa Ali, maintenant un membre régulier de SmackDown Live

Résultats rapides



Fresno, Californie



* La championne féminine de SmackDown Live Asuka a battu Naomi



* Le Miz et Mandy Rose ont défait Carmella et R-Truth



* Le match entre les Usos et Luke Gallows et Karl Anderson n'a fait aucun vainqueur lorsque La Barre est intervenue



* AJ Styles et Mustafa Ali ont vaincu Daniel Bryan et Andrade « Cien » Almas

Vidéo de la semaine



Un match de rue à 205 Live!

Résultats rapides



Fresno, Californie



* Hideo Itami a battu Noam Dar



* Lio Rush a défait Aaron Solow



* Brian Kendrick et Akira Tozawa ont vaincu Jack Gallagher et Drew Gulak dans un match de rue



Vidéo de la semaine



Deux des quatre membres des Four Horsewomen du MMA

Résultats rapides



Winter Park, Floride



* Io Shirai et Dakota Kai ont battu Jessamyn Duke et Marina Shafir



* Dominik Dijakovic a défait Aaron Mackey



* Heavy Machinery ont vaincu Blake Howell et Danny D’Accardo



* Johnny Gargano a défait Aleister Black dans un match de cage

Vidéo de la semaine



Deux lutteurs qui gagnent à être connus : Coffey et Banks



Résultats rapides (deux émissions cette semaine)



Plymouth, Royaume-Uni



* Jordan Devlin a battu Mike Hitchman



* Fabian Aichner a défait Eddie Ryan



* Moustache Mountain (Trent Seven et Tyler Bate) ont défait Saxon Huxley et Tyson T-Bone



* La championne féminine du Royaume-Uni Rhea Ripley a battu Isla Dawn



* Toni Storm a battu Charlie Morgan



* James Drake et Zack Gibson ont défait Flash Morgan Webster et Mark Andrews



* Nina Samuels a vaincu Killer Kelly



* Joe Coffey a défait Travis Banks

Vidéo de la semaine



Un résumé visuel de TLC

Résultats rapides



San Jose, Californie



* Le champion mi-lourd 205 Live Buddy Murphy a battu Cedric Alexander



* Elias a défait Bobby Lashley, acc. par Lio Rush dans un match d’échelles



* Carmella et R-Truth ont vaincu Jinder Mahal et Alicia Fox pour remporter le Mixed Match Challenge



* Les champions par équipe SmackDown Live La Barre ont battu Les Usos et le New Day



* Natalya a défait Ruby Riott, acc. par Sarah Logan et Liv Morgan dans un match de tables



* Finn Balor a défait Drew McIntyre



* Rey Mysterio a vaincu Randy Orton dans un match de chaises



* La championne féminine de Raw Ronda Rousey a battu Nia Jax



* Braun Strowman a battu Baron Corbin



* Le champion de la WWE Daniel Bryan a défait AJ Styles



* Dean Ambrose a vaincu le champion Intercontinental Seth Rollins pour remporter le titre



* Asuka a défait la championne féminine de SmackDown Live Becky Lynch et Charlotte Flair dans un match TLC pour remporter le titre



