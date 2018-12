L’attaque des Leafs est bien huilée

Les prochains rivaux des Maple Leafs de Toronto n’ont qu’à bien se tenir : Auston Matthews et compagnie semblent très en forme, comme l’ont constaté les Panthers de la Floride, jeudi soir.

L’offensive de l’équipe de la Ville Reine a produit 13 buts au cours de ses deux derniers matchs, permettant à la brigade défensive et au gardien Frederik Andersen de travailler plus aisément. Après avoir varlopé les Devils du New Jersey 7 à 2 mardi, les Leafs ont dégriffé la formation floridienne 6 à 1, jeudi, au grand déplaisir du gardien Roberto Luongo.

Ce dernier avait mentionné à la blague sur son compte Twitter qu’il souhaitait voir Matthews et Mitchell Marner prendre une soirée de congé après leur participation au spectacle de ballet «Casse-Noisette». Or, c’est le Québécois qui aurait préféré être ailleurs que sur la patinoire du Scotiabank Arena, où il a été remplacé en troisième période.

Luongo a vécu une soirée pénible cédant cinq fois en 17 tirs. Celle de Matthews fut nettement plus agréable : le joueur-vedette a récolté deux buts et autant de mentions d’aide.

«Il fait très souvent paraître les choses faciles et cette ligue est difficile, a commenté le vétéran John Tavares, au site NHL.com, à propos de son coéquipier. Accomplir cela à ce niveau constitue une preuve de ses habiletés et de son attention à chaque détail. Ça montre à quel point il travaille fort jour après jour toute la saison.»

«Hors de tout doute, il possède un des meilleurs tirs et on est très chanceux de l’avoir de notre côté», a poursuivi Tavares, auteur d’un doublé, jeudi.

Jeu de puissance productif

Le bon rendement offensif des Leafs est le résultat d’un jeu de puissance pour le moins dangereux. Jeudi, la troupe de l’entraîneur-chef Mike Babcock a profité de ses trois occasions en avantage numérique. Précédemment, elle s’était contentée d’un filet en 25 attaques massives.

«C’est gros pour nous, car on n’a pas été assez bon dans cette facette dernièrement, a déclaré Matthews. D’ailleurs, contre les mêmes gars [les Panthers], nous avions été terribles, samedi dernier, en Floride. Donc, c’est bien de revenir sur la bonne voie et d’inscrire quelques buts avec un homme en plus. On veut poursuivre cette séquence d’ici la pause de Noël.»