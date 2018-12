La volée qui a réveillé les Golden Knights

Parfois, il faut une bonne mornifle pour retrouver ses esprits et ses bonnes habitudes. Finalistes de la Coupe Stanley, les Golden Knights n’allaient nulle part lorsqu’ils se sont présentés à Calgary, le 19 novembre. Ce soir-là, ils y ont subi l’une des pires corrections de leur courte histoire.

Une raclée de 7 à 2 au cours de laquelle les Golden Knights n’ont jamais été dans le coup.

«Quand j’ai embarqué pour ma première présence, c’était déjà 4 à 0. Je peux te dire que, dans l’avion après le match, c’était le silence total, s’est remémoré William Carrier. On a touché le fond du baril.»

Tant qu’à avoir les deux pieds bien plantés, aussi bien se donner un bon élan pour remonter. Détenteurs d’un dossier de 9-11-1 au terme de cette rencontre, les Golden Knights ont, depuis, explosé avec 11 gains en 15 sorties (11-3-1).

«On s’est pris une bonne fessée. Et je crois que ça nous a fait du bien. Il était temps que chaque joueur se regarde dans la glace et prenne conscience qu’il devait travailler plus, a soutenu Pierre-Édouard Bellemare. Depuis, on est beaucoup plus honnêtes dans notre travail et dans nos prestations.»

De retour dans la course

Treizièmes de l’Association de l’Ouest à ce moment, ils sont aujourd’hui de retour dans le portrait des séries éliminatoires.

Si le tournoi printanier devait s’amorcer samedi, les Golden Knights occuperaient le premier rang des équipes repêchées de leur côté du tableau.

«Nous étions pratiquement à la queue du classement général. Les gars se sont dit qu’ils ne pouvaient accepter cette situation. Nous avions de bons joueurs hors de la formation, mais nous devions passer par-dessus ça», a raconté Gerard Gallant.

À ce moment, Paul Stastny et Erik Haula se trouvaient sur la touche, blessés. Nate Schmidt venait tout juste de revenir au jeu et Max Pacioretty, dont le début de saison laissait à désirer, avait raté quatre rencontres quelques semaines auparavant.

«Peu importe qui joue, il doit se présenter à l’aréna prêt â gagner chaque match. On a réalisé deux jeux blancs de suite contre les Flames et les Sharks (dans les jours suivant cette dégelée). Je crois qu’à partir de là, on a pris notre erre d’aller», a indiqué l’entraîneur des Knights.

Une route difficile

Les représentants de la capitale du vice ont remonté les échelons. Toutefois, la parité fait en sorte qu’une autre mauvaise séquence pourrait rapidement les faire redescendre.

«Tout le monde gagne, alors c’est difficile de grimper au classement. Cependant, on se concentre sur nous. On a confiance en notre groupe», a indiqué Jonathan Marchessault, meilleur pointeur de l’équipe (27 pts) ex-eaquo avec William Karlsson.

«Notre éthique de travail et notre niveau d’intensité sont bien meilleurs qu’au début de la saison», a-t-il ajouté.

L’eau de l’Alberta

Ce n’est pas la première fois que les hommes de Gerard Gallant rebondissent après avoir reçu une correction. Ce revers s’apparente, curieusement, à celui de 7 à 1 subi dans ce même Saddledome de Calgary lors du tout dernier match de la saison inaugurale des Golden Knights.

On connaît la suite. Les Knights ont failli surprendre le monde du hockey en se rendant à trois victoires seulement de la Coupe Stanley. Pour ce faire, ils ont remporté 13 des 16 rencontres suivant ce revers.

«Je ne sais pas ce qu’il se passe quand on va là-bas. Ils doivent mettre quelque chose dans l’eau, a lancé Marc-André Fleury, rappelant un autre revers, 8 à 2 celui-là, encaissé à Edmonton l’an dernier. En plus, ce sont des matchs contre des équipes de notre division.»