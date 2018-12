John Chayka continue de croire en Alex Galchenyuk

Le directeur général des Coyotes de l’Arizona a secoué les fondations de son équipe en juin dernier alors qu’il a échangé l’attaquant Max Domi aux Canadiens de Montréal en retour d’Alex Galchenyuk. Si Domi cartonne à Montréal, c’est le contraire pour Galchenyuk dans le désert.

«Chucky» a été ralenti par une blessure lors du camp d’entraînement et a raté plusieurs rencontres de saison régulière et n’a amassé que 11 points en 24 matchs cette saison. Comparativement, Domi a 33 points en 36 duels.

«Ça ne change pas mon équipe s’il (Domi) a du succès, a souligné le directeur général des Coyotes, John Chayka, lors de l’émission Les Partants, vendredi. [...] C’est bien pour lui qu’il joue bien et qu’il fasse du bon travail pour les Canadiens.

«Nous espérons qu’Alex continue de marquer pour nous et qu’il nous aide à atteindre un autre niveau. Tu espères toujours d’avoir une situation gagnant-gagnant dans un échange et c’est très possible que ce soit le cas.»

Si Galchenyuk ne joue pas encore à la hauteur des attentes placées en lui, Chayka a toujours confiance de le voir aider l’équipe.

«Il a eu un bon camp d’entraînement, mais il a été de courte durée, a confié le plus jeune directeur général de la LNH. Lorsqu’il est revenu, nous étions au cours d’une séquence de cinq victoires et il a fait partie de ça. Je pense que l’adrénaline s’est ensuite dissipée et que le fait de ne pas avoir eu un camp d’entraînement complet l’a rattrapé.

«En tant que groupe, nous ne marquons pas assez et Alex serait le premier à vous dire qu’il aimerait marquer plus. Mais historiquement, ce n’est pas la première fois que ça lui arrive. S’il arrive à être constant, ce sera n’en sera que meilleure. Il évolue. C’est un nouvel environnement, un nouveau système, un nouveau personnel d’entraîneurs, une nouvelle ville. Il continuera de grandir au fur et à mesure qu’il sera plus confortable.

