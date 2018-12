CC Sabathia se remet d’une opération au cœur

Le lanceur des Yankees de New York CC Sabathia a subi une intervention chirurgicale au cœur le 11 décembre dernier afin de débloquer une de ses artères.

L’agent du joueur de 38 ans Kyle Thousand a confirmé la nouvelle vendredi au site "The Athletic".

«CC avait des douleurs au thorax qui se sont avérées être liées au blocage d’une des artères de son cœur», a indiqué Thousand avant de préciser que Sabathia se portait maintenant très bien.

Selon les informations rapportées, les pronostics de rétablissement sont excellents. Si bien que Sabathia devrait se rapporter au camp printanier des Yankees au milieu du mois de février, à Tampa.

«Il sera prêt à temps pour le camp et pour entreprendre sa dernière saison en 2019», a ajouté Thousand.

Le lanceur gaucher, qui affiche un poids de 300 livres, a signé un contrat d’un an d’une valeur de 8 millions $ avec les Yankees en novembre dernier.

Une priorité pour les Yankees

Pour sa part, le directeur général des Yankees Brian Cashman est heureux du dénouement de la situation.

«CC a été assez intelligent pour parler de ses symptômes à notre équipe médicale, qui s’est immédiatement tournée vers le New York-Presbyterian Hospital. La cause du problème a été rapidement identifiée, a déclaré Cashman sur Twitter.

«Nous sommes rassurés puisque l’opération s’est déroulée comme prévue. Au-delà de son excellence sur le terrain, c’est une personne tellement dynamique et l’état de son cœur sera une de nos priorités», a poursuivi le directeur général des Yankees.

En 18 saisons dans les ligues majeures, Sabathia a maintenu une fiche de 246-153 et une moyenne de points mérités de 3,70, en plus de participer six fois au match des étoiles. En 29 départs la saison dernière, il enregistré un dossier de 9-7 et une moyenne de points mérités de 3,65.