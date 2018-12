Une solution pour régler le problème d'obstruction sur les gardiens

Publié aujourd'hui à 12h42

Mis à jouraujourd'hui à 12h56

Combien de fois avons-nous entendu des joueurs ou des entraîneurs ne pas comprendre ce qu’est réellement de l’obstruction sur un gardien? Le dernier exemple est celui de mercredi soir alors que Gabriel Landeskog a marqué un but après être entré en contact avec Carey Price.

L’explication officielle de la LNH, qui a rejeté la contestation de Claude Julien, est la suivante: «Le contact entre Landeskog et Price n’a pas empêché ce dernier de défendre son filet et n’a pas eu d’impact visible sur le jeu.»

Cette interprétation est basée sur le règlement 78.7 qui dit qu’un but doit être accordé si un joueur est dans le cercle du gardien et qu’il n’empêche pas le gardien de faire son travail.

Soyons honnêtes ici, les dirigeants de la LNH qui ont accepté le but ont interprété le règlement et ont basé leur décision sur leur jugement. Et c’est exactement ça le problème.

ASSEZ C’EST ASSEZ

Je ne blâme pas les employés de la LNH à Toronto qui font leur travail ici et qui sont placés tous les soirs devant des décisions difficiles à prendre parce qu’ils doivent constamment utiliser leur jugement pour interpréter toutes les règles lorsqu’on parle d’obstruction sur les gardiens.

On nous répète souvent dans les réunions des directeurs généraux qu’il y aura toujours des zones grises dans ce dossier. Je n’y crois pas. Il serait très facile d’écrire une règle claire, nette et précise qui serait facile à interpréter pour tout le monde.

Évidemment que je n’ai pas l’expérience ni la compétence de ceux qui écrivent les règlements dans la LNH. Mais je me suis amusé à tenter de simplifier les règles qui touchent l’obstruction sur les gardiens.

CONTACT = CONTACT

La règle devrait être très simple. Lorsqu’un joueur adverse entre en contact avec le gardien et que la rondelle traverse la ligne rouge, le but doit être refusé. Si le gardien est celui qui a initié le contact, le but doit être accordé.

Lorsqu’un joueur frappe un adversaire pour l’envoyer directement dans son propre gardien, deux minutes de pénalité doivent être accordées au joueur fautif (oui, l’arbitre aurait le droit de décerner une pénalité à la suite d'une reprise, ce qui serait une première dans la LNH) et s’il y a un but sur la séquence, le but doit être accordé.

Si un gardien exagère sa réaction et arrête de batailler pour la rondelle suite à un contact et que la rondelle traverse la ligne rouge, le but doit être accordé.

ÉLIMINER LA ZONE GRISE

Qu’on le veuille ou non, ce n’est pas très bon pour l’image de la LNH que presque tous les soirs, il soit difficile de comprendre les décisions qui sont prises à la suite d’obstruction sur un gardien.

Les critiques des entraîneurs et des joueurs dérangent les dirigeants de la ligue, mais l’objectif n’est pas de les faire mal paraître, mais beaucoup plus de dire que les zones grises sont trop nombreuses et qu’il faut revoir les règles.

Les arbitres sur la patinoire ont eu de la difficulté à être constants lorsqu’ils avaient la chance d’avoir le dernier mot et, malheureusement, le problème n’est pas réglé depuis que ce sont les employés à Toronto qui révisent les contestations. Ce n’est pas une question de compétence, loin de là, mais beaucoup plus des règles qui doivent être simplifiées.