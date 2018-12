Mikhail Sergachev laissé de côté par le Lightning?

Le défenseur Mikhail Sergachev pourrait rater un premier match cette saison. Le Lightning de Tampa Bay aurait décidé de laisser de côté l'ancien choix de premier tour des Canadiens pour son duel de jeudi face aux Flames de Calgary.

C'est du moins ce qu'ont rapporté les médias présents lors de l'entraînement matinal de l'équipe.

Le Slovaque de 21 ans Erik Cernak occupait le poste de Sergachev à la droite de Ryan McDonagh au sein de la deuxième paire défensive de la formation floridienne.

Looks like it might be Sergachev’s turn to sit (w Cernak still in) and Domingue gets his one start on trip https://t.co/KYMYT1FSR0