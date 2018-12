Les Sénateurs retrouvent Matt Duchene

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Matt Duchene reprendra le collier vendredi lorsque les siens visiteront les Devils du New Jersey, dans ce qui constituera son premier match depuis le 6 décembre.

Ayant manqué les six derniers affrontements de son équipe à cause d’une blessure à l’aine, le joueur d’avant souhaite poursuivre ses succès en attaque. Il a amassé 12 buts et 22 mentions d’aide pour 34 points en 29 joutes depuis le début de la campagne.

L’entraîneur-chef Guy Boucher est évidemment très heureux de ce retour, surtout que les Sénateurs présentent un dossier de 15-16-4 bon pour le 11e rang de l’Association de l’Est en date de jeudi.

«C’est gigantesque pour nous, il est un pillier de cette formation. Sa contribution parle d’elle-même; il affiche une moyenne de plus d’un point par match. C’est un joueur de centre pouvant prendre des mises au jeu et changer une rencontre à lui seul. Ça fait toute la différence du monde pour nous», a commenté Boucher, tout en disant conscient que les Devils risquent d’opposer leurs meilleurs éléments défensifs à Duchene.

Par ailleurs, le défenseur Dylan DeMelo (haut du corps) a de bonnes chances de renouer avec l’action, vendredi, d’après son instructeur.