L’avenir financier d’Eleider Alvarez est assuré

Le boxeur d’origine colombienne Eleider Alvarez, représenté par GYM, a assuré son avenir financier en acceptant une entente de co-promotion avec Top Rank et le réseau américain ESPN, mercredi.

Jeudi, le président de GYM, Yvon Michel, n’a pas lésiné sur les mots pour qualifier cette nouvelle entente.

«C’est un "game changer", a confié Michel lors de l’émission Les Partants, sur les ondes de TVA Sports. Eleider Alvarez a un contrat avec nous qui s’étire jusqu’en 2022. On a fait l’entente avec Top Rank et ESPN (puisque) ça nous donne une proximité importante avec Top Rank.

«[...] C’est plus près de 10 millions $ que de 7 millions $, je vous dirais, sans donner les chiffres exacts. Mais ça peut être plus que ça, parce que Eleider a non seulement une garantie financière très importante, mais il a aussi un partenariat en fonction des résultats des ventes à la télé à la carte ou au guichet. Donc, on parle d’un minium. Si Eleider devait l’emporter pendant les six ou sept prochains combats, il aurait probablement obtenu le plus d’argent des boxeurs de l’histoire de la boxe au Québec.»

Et évidemment, le succès d’Alvarez offrira également une vitrine intéressante aux autres boxeurs de GYM, mais également pourrait permettre aux amateurs de boxe du Québec de pouvoir assister à des combats de très grande envergure.

«On a négocié et obtenu que le premier combat, la première défense après Kovalev, s’il gagne évidemment, serait à Québec, a souligné Michel. Et c’est en fonction de la popularité d’Alvarez au Québec que ses combats subséquents seraient disputés au Québec ou aux États-Unis.

«[...] On s’est assuré que dans l’année qui s’en vient, tous les autres boxeurs de notre organisation vont avoir un ou probablement plus deux combats sur les événements d’ESPN avec Top Rank. On va commencer avec Oscar Rivas, qui se bat sur ESPN+ le 18 janvier prochain contre Bryant Jennings, à Verona dans l’État de New York. Plus que ça, on est à élaborer une série d’événements qu’on produirait pour ESPN+ au Québec, à partir du milieu de 2019. C’est un impact majeur sur notre organisation et l’industrie de la boxe au Québec.»

De son côté, les plans commencent à se préciser pour la nouvelle championne de l’IBF chez les 154 lb, la Québécoise Marie-Ève Dicaire. Cette dernière recevra d’ailleurs en fin d’avant-midi, jeudi, sa ceinture lors d’une conférence de presse.

«On est en train de travailler sur les projets pour Marie-Ève, a indiqué le patron de GYM. L’objectif pour 2019 serait d’unifier les titres. Elle a le championnat IBF (chez les 154 lb). On voudrait aller chercher une autre ceinture, soit avec le WBC, la WBO ou la WBA. On a déjà entrepris des discussions avec la championne WBC. L’idéal, à son prochain, j’aimerais que Marie-Ève défende sa ceinture contre son aspirante numéro un. J’aimerais ramener Christina Namus, que tout le monde a aimée, et lui donner l’opportunité de se battre pour un autre championnat et éventuellement, si Marie-Ève devait l’emporter, la gagnante de l’autre combat, on pourrait les mettre l’une contre l’autre et faire un méga combat.»

