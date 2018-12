Josh Gordon doit prendre une pause

Faisant face à une nouvelle suspension pour utilisation de substances interdites, le receveur de passes des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Josh Gordon a décidé de prendre une pause du football afin de régler ses problèmes de santé mentale.

Il s’agit d’une lourde perte pour les Patriots, puisque Gordon est celui qui a récolté le plus grand nombre de verges par la voie des airs cette saison avec la formation de la Nouvelle-Angleterre, soit 720. Il devance à ce chapitre Julian Edelman, James White et Rob Gronkowski.

«Je prends très au sérieux ma santé mentale à ce point-ci afin de m’assurer de pouvoir être encore en mesure de performer au plus haut niveau, a indiqué Gordon, dans une déclaration transmise aux médias, jeudi. J’ai senti récemment que je pouvais mieux me sentir mentalement. Ceci étant dit, je vais demeurer à l’extérieur du terrain de football pour un moment afin de me concentrer sur ma santé mentale.»

Passé trouble

Cette pause survient alors que Gordon fait face, selon ce qu’a rapporté le réseau NFL Network, à une autre suspension pour une période indéterminée après avoir violé les conditions de sa réinsertion dans la NFL.

L’athlète de 27 ans a suivi de nombreux programmes de désintoxication au cours de sa carrière. Il a d’ailleurs été suspendu à quelques reprises pour des violations à la politique antidrogue de la NFL.

Il s’agit d’une autre période difficile pour Gordon dont le talent ne fait aucun doute. En 2013, le Texan avait d’ailleurs dominé tous les receveurs de la NFL avec des gains de 1646 verges par la passe avec les Browns de Cleveland. Depuis, il a notamment raté complètement les saisons 2015 et 2016 en raison de suspensions. En septembre dernier, Gordon avait été échangé des Browns aux Patriots, avec lesquels il a disputé 11 rencontres.