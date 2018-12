Dans le même bateau que Galchenyuk

DENVER - Le nom de Tyson Jost circulait souvent comme une sérieuse option pour le Canadien avec le neuvième choix au total au repêchage de 2016 à Buffalo. Il y avait un dilemme à savoir si le CH avait un besoin plus criant au centre ou à la ligne bleue.

Marc Bergevin et Trevor Timmins avaient finalement opté pour un défenseur avec le Russe Mikhaïl Sergachev. Dès la sélection suivante, Jost grimpait sur l’estrade pour y enfiler le chandail et la casquette de l’Avalanche.

«J’entendais parler du Canadien, mon agent me disait que c’était une possibilité, s’est rappelé Jost. Je devais sortir près du rang du Canadien, mais il a choisi Sergachev. Ce scénario n’est jamais arrivé. Aujourd’hui, je suis très heureux d’être un membre de l’Avalanche du Colorado.»

Jost porte les couleurs de l’Avalanche depuis maintenant deux ans, mais il ne s’est toujours pas établi comme un centre. Il se retrouve dans le même bateau qu’Alex Galchenyuk à ses premières saisons à Montréal. Mais à Denver, il n’a pas à répondre sur une base quotidienne à savoir s’il préférerait jouer au centre ou à l’aile.

«Je ne sais pas encore si je deviendrai un meilleur centre ou ailier dans la LNH, a admis Jost. Pour l’instant, j’aime ça à l’aile. Je me suis bien adapté à cette position. Je crois toutefois qu’il s’agit d’une arme importante quand tu peux jouer à plus d’une position.»

Les points suivront

À ses 31 premiers matchs cette saison avec l’Avalanche, Jost n’a pas encore les chiffres d’un surdoué. Il totalise seulement 11 points (4 buts, 7 passes). À sa saison recrue l’an dernier, il avait obtenu 22 points (12 buts, 10 passes) en 65 rencontres.

«C’est difficile de ne pas tomber dans la frustration, a-t-il souligné. Je veux produire, je veux récolter des points. Je l’ai toujours fait depuis que je suis tout jeune. La LNH est toutefois un autre monde, c’est la meilleure ligue au monde. Je dois rester patient et je ne juge pas mes performances selon mes points, mais plus par mon intensité. Je sais que les points finiront par arriver si je continue à travailler fort.»

À Penticton et à North Dakota, Jost avait des statistiques plus impressionnantes avec 104 points en 48 rencontres dans la BCHL et 35 points en 33 matchs la saison suivante dans la NCAA.

Aux yeux de Nathan MacKinnon, Jost se développera assez rapidement comme un joueur d’impact, mais probablement plus dans le rôle d’ailier.

«Je l’imagine plus comme un ailier dans la LNH et je sais une chose, c’est qu’il deviendra un très bon joueur, a prédit MacKinnon. Il a juste 20 ans. Il s’améliore, il travaille fort, c’est ça le plus important. Quand j’avais juste 20 ans, je n’étais pas encore un joueur dominant. Ça prend du temps pour le devenir.»

«Tyson a fait du progrès cette année, a renchéri l’entraîneur Jared Bednar. Il a connu un lent départ avant de rater quelques matchs à cause d’une blessure. Depuis son retour, il joue mieux, il patine mieux et il se sert de ses instincts. Nous croyons qu’il est encore loin de son véritable potentiel. J’aime la façon qu’il travaille et son attitude, il veut toujours s’améliorer.»