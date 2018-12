Une décision discutable et un manque de cran

L’entraîneur des Canadiens, Claude Julien, était amer à la suite de la défaite de 2-1 subie par ses équipiers aux mains de l’Avalanche, mercredi soir.

Le pilote du Tricolore estime que le deuxième but des vainqueurs n’aurait pas dû être accordé en raison d’un contact d’un joueur de l’Avalanche avec le gardien Carey Price.

«C'est difficile à figurer mais tout ce que je sais, c'est que leur joueur a frappé notre gardien en dernier et s'il ne l'avait pas fait, je peux te garantir que Carey aurait gelé la rondelle», a expliqué Julien, qui a déploré un certain manque de constance des arbitres de la LNH sur ce genre de jeu.

«C'est frustrant, mais c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui dans la LNH», a-t-il laissé tomber.

L’entraîneur a cependant souligné que son club aurait pu mieux réagir à ce but inscrit en début de troisième période, qui est finalement devenu celui de la victoire.

«Le but en début de troisième nous a fait beaucoup de mal, mais de notre côté, il aurait peut-être fallu être plus déterminés à aller au filet, à lancer et être dans la bagarre un peu plus», a-t-il admis.

Même si le premier trio de l’Avalanche, qui est peut-être le meilleur de toute la LNH ces temps-ci, a inscrit les deux buts de l’équipe dans le match, l’entraîneur estime que ses hommes ont néanmoins bien fait devant lui.

«Les gars qui ont joué contre ce gros trio-là on fait du bon travail», a-t-il indiqué.

Voyez le point de presse complet dans la vidéo ci-dessus.