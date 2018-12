Noël avant le temps pour Laurie Blouin

La planchiste de Stoneham Laurie Blouin a reçu son cadeau de Noël plus tôt que prévu cette année.

La médaillée d’argent des Jeux olympiques de Pyeongchang n’a pas reçu qu’un présent, mais bien deux. Pour la première fois de sa carrière, Blouin prendra part aux X Games, et ce, dans deux épreuves.

«C’est le rêve de tous les athlètes de sports extrêmes, s’est-elle exclamée à propos de la compétition qui se tiendra du 24 au 27 janvier à Aspen au Colorado. J’y ai toujours rêvé. C’est le plus gros événement. Je suis vraiment contente et je ne m’y attendais vraiment pas. Au mieux, j’espérais obtenir une invitation à la dernière minute comme remplaçante.»

Le hasard fait parfois bien les choses. «Mon entraîneur Maxime [Hénault] a envoyé un courriel, mardi, au comité de sélection, a-t-elle raconté. Une heure plus tard, je recevais mon invitation pour l’épreuve du slopestyle. Max est un gros nom dans l’industrie et je ne sais pas si la réponse qui a suivi son courriel est un hasard.»

Le Big Air aussi

Cette bonne nouvelle n’était pas la seule qu’a reçue Laurie Blouin.

«Cinq minutes après avoir annoncé la bonne nouvelle à Max, j’ai reçu une autre invitation pour participer à l’épreuve du Big Air, a-t-elle souligné. Je ne pensais pas être invité au Big Air. C’est fou de participer aux deux épreuves. Ma troisième place au Big Air de la première Coupe du monde de la saison en Chine a probablement pesé dans la balance. Ma médaille aux Jeux olympiques a possiblement eu un impact sur ma sélection.»

«Il y a seulement huit filles dans chaque épreuve et c’est difficile d’entrer dans le groupe, de poursuivre la championne mondiale de slopestyle en 2017. C’est un comité privé et les membres font ce qu’ils veulent. Cette première sélection va peut-être m’ouvrir la porte pour le futur. Quand tu es dans le groupe, c’est plus facile d’y rester.»

Ignorée pour le Dew Tour

Blouin avait été ignorée pour le Dew Tour qui s’est déroulé la fin de semaine dernière. «Je parlais à quelqu’un mardi soir qui me disait que c’était drôle que je sois invitée aux X Games et que je ne l’ai pas été au Dew Tour.

La seconde vague d’invitations pour les X Games se fait en fonction des résultats au Dew Tour. J’espère participer au Dew Tour l’an prochain.»

Blouin sentira-t-elle une pression additionnelle de bien faire à Aspen dans l’optique de conserver sa place en 2020 ? «Je dois avoir du plaisir et ne pas me mettre de pression. Ils savent ce que je suis capable de faire. Je dois aborder cette compétition comme n’importe quelle autre. Je suis habituée de compétitionner contre les filles qui seront présentes.»

Blouin prendra part à l’Open de Laax du 15 au 18 janvier en Suisse avant de prendre la direction d’Aspen.