Les plans ont changé pour Pekka Rinne

Au sommet de son art à 36 ans, Pekka Rinne pourrait devenir le premier gardien depuis Martin Brodeur à remporter le trophée Vézina pour une deuxième saison consécutive. Ses succès l’ont d’ailleurs amené à repousser ses plans de retraite, lui qui prévoyait accrocher ses patins au terme la saison actuelle.

Le Finlandais montre en effet une fiche de 14-6-1, une moyenne de buts alloués de 2,07 et un taux d’efficacité de ,927 après 24 matchs cette saison. Des chiffres semblables, ou sensiblement meilleurs, que ceux qui lui ont permis de graver son nom sur le Vézina en 2017-2018.

«Je me rappelle d'avoir regardé des gars de 36 ans et je pensais : "D'accord, c’est pas mal l’âge que je vise." Et maintenant j’y suis, et j’ai tellement de plaisir, a expliqué Rinne au magazine Sports Illustrated cette semaine. Je me sens mieux que jamais.»

Un contrat lourd à porter

Le 3 novembre 2011, le jour de son anniversaire, Rinne a accepté un contrat de sept ans et de 49 millions $. Si l’entente lui donnait une sécurité financière évidente pour le reste de sa vie, il n’en était pas moins lourd à porter.

«Parfois, j’avais l’impression que c’était une charge sur mes épaules, a-t-il concédé. Au début, c’était difficile à accepter. Je me mettais beaucoup de pression. Je sentais que j’étais payé cher, pour une longue période, et je me suis toujours demandé si je le méritais.»

Et tout au long de son contrat, il croyait que la présente campagne serait sa dernière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). «C’était mon truc. J’ai toujours cru que cette année serait ma dernière.»

Et pourtant, ce ne sera pas le cas. Rinne a paraphé un pacte de deux ans, encore une fois le 3 novembre, lors de son anniversaire.

Pousser pour son favori

Les Predators ont pourtant bien failli ne jamais profiter du talent du gardien. C’est grâce à un recruteur, nommé Janne Kekalainen, que la formation du Tennessee a choisi Rinne au repêchage de la LNH en 2004 avec sa toute dernière sélection, au huitième tour.

À l'époque directeur général adjoint de l’équipe, Ray Shero était de passage à Helsinki pour observer des espoirs lorsque Kekalainen lui a proposé de se rendre près d’Oulu pour voir à l’œuvre Rinne. Seul hic: celui-ci était alors substitut.

Ne pouvant observer le joueur que pendant la période d’échauffement, Shero ne cache pas qu’il s’agit peut-être d’une situation qui a pesé dans la balance... en sa faveur.

«Que serait-il arrivé s’il avait joué et alloué neuf buts? Il était probablement mieux de rester au banc, pour le bien [des Predators]. Quelle histoire!»

Plusieurs années plus tard, le directeur général David Poile croit que Rinne, lorsqu’il prendra vraiment sa retraite, pourrait devenir le premier nom à être hissé dans les hauteurs du Bridgestone Arena.

«Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais si nous devons commencer quelque part, ce pourrait être un départ logique», a-t-il avancé.