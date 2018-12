Lafrenière, le plus jeune Québécois de l'histoire avec ÉCJ

L'attaquant Alexis Lafrenière est devenu cette semaine le plus jeune Québécois de l'histoire à se tailler un poste avec Équipe Canada junior.

Le joueur de l'Océanic, qui est né le 11 octobre 2001, a battu le «record» de Mario Lemieux de six jours.

Les plus jeunes joueurs du Canada au Mondial Junior



Jay Bouwmeester 16 ans et 3 mois

Sidney Crosby 16a et 4m

Jason Spezza 16a 6m

Eric Lindros 16a 10m

Connor McDavid 16a11m

Wayne Gretzky 16a 11m

Paul Kariya 17a 2m

Alexis Lafrenière 17a 2m

Mike Ricci 17a 2m

Mario Lemieux 17a 2m