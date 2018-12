EN DIRECT : Canadiens - Avalanche

Les Canadiens tentent de retrouver le chemin de la victoire, ce soir, alors qu'ils affrontent l'Avalanche à Denver.

Nous sommes en deuxième période. La marque est de 1-1.

À voir: l'avantage numérique débloque enfin!

DEUXIÈME PÉRIODE

9:03 - Gabriel Landeskog (COL) est puni pour avoir fait trébucher Phillip Danault (MTL)

6:40 - Carey Price (MTL) se reprend en stoppant un tir de Nathan MacKinnon (COL) qui s'amenait à pleine vitesse

4:21 - BUT - Mikko Rantanen (COL) profiter d'une bourde de Carey Price pour créer l'égalité 1-1

0:00 - Début du deuxième engagement

PREMIÈRE PÉRIODE

19:55 - Philipp Grubauer (COL) réalise un arrêt important aux dépens de Shea Weber (MTL)

17:43 - Gabriel Bourque (COL) est puni pour avoir retenu un rival

15:58 - Le jeu est stoppé après que l'arrière de l'Avalanche Erik Johnson eut reçu la rondelle au visage. Le vétéran restera dans le match

12:43 - Carey Price (MTL) se dresse devant un tir vif de Tyson Barrie (COL)

10:55 - Au tour du gardien Philipp Grubauer (COL) de se signaler, aux dépens de Max Domi (MTL)

8:37 - Artturi Lehkonen (MTL) est puni pour avoir fait trébucher Nathan MacKinnon

5:43 - BUT - Brendan Gallagher (MTL) fait dévier un tir de Jeff Petry, la rondelle trouve le fond du filet et c'est 1-0! Un rare but sur le jeu de puissance pour le CH.

4:47 - Nikita Zadorov (COL) est puni pour avoir retardé le match

4:14 - Carey Price (MTL) réalise un autre gros arrêt, cette fois aux dépens de Matt Nieto

1:22 - Carey Price (MTL) réalise un arrêt spectaculaire aux dépens de Matt Calvert

0:00 - Début du match

Laissé de côté pour les neuf derniers matchs, Charles Hudon réintégre la formation du CH à la place de Matthew Peca au sein du quatrième trio.

À la ligne bleue, Victor Mete joue un premier match avec le CH depuis le 27 novembre. Il prend la place de Brett Kulak.

Jordie Benn retrouve aussi sa place dans la formation à la défense, alors que Carey Price est de retour devant le filet.

