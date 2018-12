Dossier Piatti : l’Impact doit y réfléchir dès maintenant

L’ailier de l’Impact Ignacio Piatti a laissé entendre, lors d’une récente entrevue, que la saison 2019 sera sa dernière avec la formation montréalaise et selon notre analyste Vincent Destouches, la direction du club doit penser dès maintenant à ce qu’elle entend faire dans ce dossier.

«Nacho», qui aura 34 ans lorsque s’amorcera la saison 2019, compte une dernière année à son contrat avec l’Impact, avec une option pour 2020, qui reste à la discrétion du club.

«Rémi Garde, Joey Saputo et compagnie doivent y réfléchir dès maintenant. Je pense qu'ils ont entendu le message de Piatti et ils doivent y penser», indique Vincent, qui estime que le club doit aussi penser aux intérêts de ce joueur qui a beaucoup donné et qui mériterait une belle sortie si 2019 devait effectivement être sa dernière année à Montréal.

