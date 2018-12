Claude Julien passe son message

Claude Julien a regroupé ses joueurs devant un petit tableau sur la glace du vétuste Joy Burns Arena, la plus petite des deux patinoires des Pioneers de l’Université de Denver. Il n’a pas dessiné des X et des O, mais il a tenu un discours qui ressemblait à un monologue de près de 15 minutes.

C’était impossible d’entendre les paroles de Julien, mais on pouvait facilement lire sur son visage son mécontentement. Au lendemain du revers de 4 à 0 contre les Bruins de Boston au Centre Bell, le CH s’est envolé vers le Colorado en matinée. Après un vol de plus de trois heures, l’entraîneur en chef aurait pu convier ses joueurs à un entraînement léger, juste pour se dérouiller les jambes. Mais c’était finalement tout le contraire. L’intensité était au rendez-vous avec plusieurs batailles à un contre un.

«Nous n’avons pas joué avec assez de cœur contre les Bruins et nous nous attendions à ce type d’entraînement, a mentionné l’ailier Tomas Tatar à sa sortie de la glace. C’est ce que nous méritions. Nous avions besoin de travailler fort à l’entraînement.»

«Claude cherche à nous aider, a poursuivi le Slovaque. Il était déçu du dernier match. C’était une rencontre importante contre un rival de division. Nous n’étions tout simplement pas prêts. Nos partisans méritaient mieux, nous nous en excusons. Nous désirons maintenant rebondir.»

Revenir au travail

Julien n’a pas dévoilé le contenu de son discours à ses joueurs, mais Paul Byron en a glissé quelques lignes.

«On doit travailler à l’entraînement et on doit travailler dans les matchs, a rappelé Byron. On n’a pas joué un bon match face aux Bruins. Il a demandé les mêmes choses qu’il demande depuis le début de l’année et qu’on n’a pas faites. On n’a pas parlé après le match hier [lundi] et on n’a pas eu le temps ce matin [mardi], donc c’était normal qu’il parle avant l’entraînement.»

«Chaque fois qu’on gagne quelques matchs de suite, on devient ‘‘confortables’’. On oublie ce qui nous permet de connaître du succès et on commence à jouer un style basé sur nos habiletés, a enchaîné Ti-Paul. Ce n’est pas notre identité. On attaque, on travaille, on récupère la rondelle, on rend ça dur pour l’autre équipe et on ne l’a pas fait au dernier match. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui [mardi] à l’entraînement.»

Avant le faux pas face aux Bruins, le CH avait signé des gains de 6 à 4 contre les Hurricanes et de 5 à 2 contre les Sénateurs. Avant ça, le Tricolore avait remporté trois matchs d’affilée (deux fois contre les Sénateurs et une fois face aux Blackhawks) pour ensuite trébucher 7 à 1 face au Wild, à St. Paul.

Mis au parfum des précisions de Byron, Julien a offert un grand sourire avant d’offrir une assez longue réponse.

«Je pense qu’il m’a bien compris, a-t-il souligné. C’était mon message et il l’a compris. On était une équipe qui voulait changer la perception que les gens avaient de nous et ce qu’ils attendaient de nous. Pour y arriver, il fallait compétitionner fort et c’est ce que les gens ont apprécié de nous. On était une équipe amusante à regarder et qui travaillait fort. Dernièrement, c’est oui et non. On ne peut pas penser qu’on est devenu une équipe de talent et qu’on peut s’en tirer avec des demi-efforts, car la ligue est trop bonne.»

Byron avec Domi et Drouin

À la veille du premier de trois matchs sur des patinoires adverses contre l’Avalanche du Colorado, Julien a légèrement modifié ses trios. Il a inséré Byron à la droite de Max Domi et Jonathan Drouin et placé Andrew Shaw à la droite de Jesperi Kotkaniemi et Arturri Lehkonen.

«On doit être dynamique, on doit compétitionner et on doit essayer de marquer, a répondu Byron. Max et Jo sont très talentueux, je peux apporter beaucoup de vitesse et récupérer des rondelles.»

Le CH (17-12-5) n’aura pas la vie facile face à l’Avalanche, une équipe qui mise sur le meilleur trio de la LNH avec Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog. L’Avalanche aura aussi faim puisque la bande à Jared Bednar n’a signé qu’une seule victoire à ses cinq dernières sorties.

Pour espérer sortir de Denver avec un triomphe, le Tricolore devra assurément resserrer son jeu défensif et limiter les revirements.