Carter Hart, le plus jeune depuis Carey Price

Le gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart est devenu mardi soir le plus jeune gardien à remporter son premier match dans la Ligue nationale de hockey depuis Carey Price.

Hart a réalisé l'exploit à 20 ans et 127 jours alors que Price l'avait fait à 20 ans et 55 jours en 2007, avec les Canadiens de Montréal.

Trois autres gardiens seulement, depuis 1995-1996, ont remporté leur premier match dans la LNH à un plus jeune âge que Hart, soit Jonathan Bernier (19 ans, 53 jours), Éric Fichaud (20 ans, 87 jours) et Kari Lehtonen (20 ans, 124 jours).

Les sourires réapparaissent à Philadelphie

Le changement de garde au poste d’entraîneur-chef et l’arrivée du jeune Hart ont permis aux Flyers de momentanément oublier le négatif relié à leur mauvaise position au classement et d’envisager les prochains jours avec plus d’optimisme.

L'instructeur-chef intérimaire Scott Gordon a lui aussi obtenu sa première victoire à la barre de l’équipe dans un gain de 3 à 2 aux dépens des Red Wings de Detroit, aidant les siens à quitter la cave du classement de l’Association de l’Est.

«J’ai seulement tenté de jouer mon match et de faire confiance à mon jeu, a déclaré Hart au site NHL.com. Il fallait que je me concentre sur les aspects m’ayant mené à ce niveau et non pas les choses n’étant pas de mon contrôle ou susceptibles de m’éloigner de ma zone de confort.»

«Comme entrée en matière, c’était une rencontre idéale pour Carter. Il n’a pas été soumis à beaucoup de pression de la part de l’adversaire», a ajouté Gordon.

D’ailleurs, Hart n’a pas tardé à impressionner ses nouveaux partenaires de jeu en dépit de son expérience limitée.

«En le regardant aller sur la glace, on voit bien qu’il a le hockey dans ses veines, a dit l’attaquant James van Riemsdyk. Chaque fois où on comptait sur lui, il a effectué un arrêt-clé pour nous.»

«Je respectais seulement ma routine en gardant mon esprit tranquille et en me préparant de la façon habituelle, a émis Hart, plutôt modeste. Les gars ont réalisé du très bon boulot pour tenir en échec les Red Wings et ne pas concéder de chances de marquer. Ils ont très bien joué.»

Beaucoup de travail à accomplir

Toutefois, rien n’est gagné pour les Flyers, qui occupent l’avant-dernière place de l’Est avec 30 points, un de plus que les Devils du New Jersey.

«Je crois que ce triomphe constitue un soulagement pour tout le monde, a commenté Gordon, heureux d’avoir vu sa troupe freiner une séquence de quatre revers. La fiche de l’équipe au cours des dernières parties est pour le moins frustrante et de mon côté, je souhaitais commencer du bon pied.»