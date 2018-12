«Mete est en avance sur sa courbe de progression» -Joël Bouchard

Alors que les Canadiens de Montréal ont annoncé hier avoir rappelé Victor Mete du Rocket de Laval et rétrogradé Noah Juulsen, l’entraîneur-chef du club-école du tricolore, Joël Bouchard, a bien voulu donner à TVA Sports son avis sur les deux joueurs.

«Dans le cas de Victor, on savait qu’il était un bon joueur, mais on savait aussi qu’il devait améliorer certains aspects de son jeu. On lui a donné beaucoup de minutes de jeu et beaucoup de responsabilités sur notre avantage numérique. Son premier week-end a été bon, mais sa deuxième fin de semaine, après une semaine d’adaptation, a été sublime.»

Lorsque questionné relativement aux aspects du jeu qu’il avait dû travailler avec Mete, le pilote du Rocket a offert une réponse plutôt complète :

«Il est très bon avec la rondelle. C’est un bon patineur. Il est intelligent et garde toujours la tête haute. C’est plutôt au niveau défensif que nous avions quelques points à réviser. Il n’est pas mauvais défensivement. Il est même très bon et son positionnement est adéquat. Nous voulions seulement qu’il soit plus rapide à séparer l’adversaire de la rondelle, tout en s’assurant de s’engager physiquement, mais de la bonne façon. On sait que ce n’est pas un géant de 6 pieds 4 pouces qui peut faire sa loi sur la glace. De toute façon, en 2018, on veut des défenseurs rapides qui bougent bien la rondelle. Victor correspond à ce profil.»

Selon Joël Bouchard, le passage du petit défenseur chez le Rocket aura été très bénéfique pour lui, même s’il était déjà très bon à son arrivée.

«Soyons honnêtes : Mete est nettement en avance sur sa courbe de progression. Il fait un travail extraordinaire depuis 2 ans. Son passage chez nous aura simplement servi à lui faire prendre un pas de recul et à le rendre plus dominant dans la LNH.»

