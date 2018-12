Les Ducks sont sur une lancée!

Les Ducks d’Anaheim ont inscrit quatre buts sans réplique lundi soir, à Pittsburgh, pour revenir de l’arrière et l’emporter 4 à 2 face aux Penguins.

Il s’agit d’un quatrième gain consécutif et d’une neuvième victoire en 10 matchs pour les Ducks.

C’est Ondrej Kase qui a fait la différence en marquant son neuvième but de la saison en fin de deuxième période. Plus tôt dans l’engagement, ses coéquipiers Adam Henrique et Kiefer Sherwood avaient aussi secoué les cordages. Ryan Getzlaf a complété le travail en marquant dans un filet désert dans les dernières secondes de la troisième période.

À son premier match contre son ancienne équipe, l’attaquant des Ducks Daniel Sprong a contribué à la victoire en obtenant une mention d’aide sur la réussite de Henrique. Sprong avait été envoyé à Anaheim le 3 décembre dernier en retour du défenseur Marcus Pettersson.

Les Penguins avaient pourtant bien entrepris la rencontre. Evgeni Malkin leur avait donné les devants en début de match lors d’un avantage numérique.

En plus de doubler leur avance en fin de première période, Bryan Rust a empêché Jakob Silfverberg d’inscrire les Ducks au pointage en glissant devant la cage des siens alors que Casey DeSmith était hors position.

L’équipe locale a toutefois pu compter sur le retour du défenseur Kristopher Letang, qui a raté un match après avoir subi une blessure au genou gauche vendredi dernier contre les Bruins de Boston.

Devant le filet des Penguins, DeSmith a repoussé 32 tirs. À l’autre bout de la patinoire, John Gibson a réalisé 28 arrêts.

Un retour mouvementé

Kyle Turris était de retour à Ottawa pour la première fois depuis qu’il a été échangé aux Predators de Nashville par les Sénateurs en retour de Matt Duchene.

Bobby Ryan en a profité pour régler des comptes avec son ancien coéquipier, devant qui il a jeté les gants au deuxième vingt. Rappelons que Ryan est revenu au jeu vendredi dernier après avoir raté trois matchs en raison d’une commotion cérébrale.

Les Sénateurs l’ont finalement emporté 4 à 3 en prolongation grâce au 10e but de la saison du défenseur Thomas Chabot.

Ryan Dzingel et Mark Stone ont chacun récolté deux points pour les Sénateurs. Du côté des Predators, Ryan Johansen et Roman Josi ont tous deux amassé trois points.

Un jeu blanc pour Bobrovsky

Sergei Bobrovsky a signé son premier blanchissage de la saison alors que les Blue Jackets ont défait les Golden Knights de Vegas 1 à 0 à Columbus.

Bobrovsky a réalisé 28 arrêts tandis que son vis-à-vis, Malcolm Subban, en a réussi 30.

Nick Foligno a été l’unique marqueur. Il a enfilé son huitième but de la saison avec l’aide de Seth Jones et de Joseph Anderson.

Embêté par une blessure au bas du corps, Artemi Panarin n’a pas disputé la rencontre.