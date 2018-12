L’attaquant des Flyers de Philadelphie Jori Lehtera devra faire face à la justice finlandaise dans une histoire de trafic de cocaïne.

Mardi, le site web finlandais MTV a révélé que le patineur de 30 ans fait partie des 22 personnes accusées relativement à un réseau de trafiquants. Il ne serait cependant pas considéré comme le principal suspect.

Avant le début de la présente saison, les autorités avaient rencontré Lehtera et perquisitionné sa résidence de Tampere, en Finlande. À ce moment, le joueur de centre avait fortement nié être impliqué dans quoi que ce soit d’illégal.

Le procès devrait s’amorcer le 31 décembre et la présence de Lehtera serait requise un peu plus tard en janvier. On ne sait toujours pas s’il devra rater des parties de son équipe. Pour le moment, ni les Flyers, ni l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey n’ont réagi à la nouvelle.

Cette saison, Lehtera a amassé un but et deux mentions d’aide en 24 matchs. Évoluant pendant plusieurs saisons dans la Ligue continentale de hockey, l'attaquant a commencé sa carrière dans le circuit Bettman avec les Blues de St. Louis en 2014-2015. Les Flyers ont fait son acquisition dans la transaction envoyant Brayden Schenn avec la formation du Missouri.