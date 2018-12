Jamais facile pour le CH au Colorado

Publié aujourd'hui à 08h58

Mis à jouraujourd'hui à 09h07

Mercredi, les Canadiens de Montréal amorceront une séquence de six matchs sur les patinoires adverses.

Pourront-ils commencer ce voyage avec une victoire contre l’Avalanche au Colorado ?

Malheureusement, le passé démontre que les chances de voir le Tricolore l’emporter à Denver sont assez faibles.

Depuis que les Nordiques de Québec sont déménagés au Colorado, les Canadiens n’ont que deux victoires en 14 matchs (2-10-2) au domicile de l’Avalanche.

De plus, si on remonte au premier duel (5 février 1996) entre les deux équipes à Denver, la formation montréalaise a été limitée à 29 buts (moyenne de 2,07 par match) et elle en a concédé 48 (moyenne de 3,42 par partie) sur la patinoire de l’Avalanche.

Les deux victoires sont survenues le 13 février 2009 et le 2 novembre 2013.

Également, l’histoire démontre que des événements marquants sont survenus lors de la présence des Canadiens au domicile de l’Avalanche.

Voici trois événements qui ont marqué l’imaginaire :

Affronter Patrick Roy une 1re fois

C’est à Denver (5 février 1996) que Patrick Roy a affronté les Canadiens pour la première fois de sa carrière.

Deux mois après avoir été échangé des Canadiens à l’Avalanche, Roy a signé la victoire contre son ancienne équipe en repoussant 37 des 39 tirs dirigés vers lui dans une victoire de 4-2.

Tremblay vs Brashear

Lors d’un entraînement sur la patinoire de l’Avalanche en novembre 1996, l’entraîneur-chef des Canadiens, Mario Tremblay, avait eu une prise de bec mémorable avec son joueur Donald Brashear.

Tremblay avait ensuite expulsé Brashear de l’entraînement. Ce dernier avait été échangé quelques jours plus tard aux Canucks de Vancouver.

Therrien fustige Subban

Le 17 février 2016, les Canadiens étaient à égalité 2-2 en fin de troisième période au domicile de l’Avalanche.

Le défenseur P.K. Subban avait commis une erreur qui avait mené directement au but victorieux de l’adversaire.

Dans son point de presse après le match, l’entraîneur-chef Michel Therrien avait lancé un message à Subban : « Un jeu individualiste qui a coûté le match ce soir. »

Une déclaration qui avait fait énormément jaser à cette époque pas si lointaine