ÉCJ : Alexis Lafrenière assuré de faire l’équipe

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. L’équipe canadienne junior a annoncé que l’attaquant Gabriel Vilardi ne pourra participer au Championnat mondial de hockey junior 2019, ce qui a comme effet de confirmer la présence du jeune Alexis Lafrenière.

Le retrait de l’espoir des Kings de Los Angeles fait passer le nombre d’attaquants à 13, soit le nombre d’éléments offensifs qui prendra part au prestigieux tournoi du 26 décembre au 5 janvier en Colombie-Britannique.

Lafrenière sera donc le plus jeune joueur de l’édition 2019, lui qui a 17 ans. Le représentant de l’Océanic de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) est l’un des plus beaux espoirs en vue du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2020. Cette saison, il a amassé 54 points, dont 17 buts, en 31 parties dans les rangs juniors.

Cette nouvelle signifie également qu’il y aura trois Québécois avec l’équipe nationale, soir Lafrenière, Maxime Comtois et Joseph Veleno. De plus, deux autres patineurs de la LHJMQ se joindront à eux, c’est-à-dire Noah Dobson et Jared McIsaac.