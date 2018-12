«David Lemieux doit changer de catégorie de poids» -Camille Estephan

Les 72 dernières heures ont été éprouvantes pour Eye of the Tiger Management (EOTTM), alors que le boxeur vedette de l’écurie David Lemieux a été contraint d’annuler son combat chez les 160 livres après une hospitalisation pour déshydratation.

En entrevue à TVA Sports mardi, le promoteur d’EOTTM Camille Estephan est revenu sur l’état de santé de Lemieux.

«Physiquement, il se porte très bien, a expliqué Estephan. Mais c’est mentalement qu’il est blessé. Il est très déçu de ce qu’il lui est arrivé et s’attendait à offrir une belle performance au Madison Square Garden.»

Le promoteur raconte que le clan Lemieux a fait une demande à quelques jours du combat à son adversaire afin de mettre la limite de poids à 162 livres en échange d’une partie de la bourse du Québécois. L’équipe de Tureano Johnson, l’adversaire de Lemieux, a toutefois refusé cette offre.

Terminé à 160 livres

Même si David Lemieux n’a toujours pas fait d’annonce officielle à ce sujet, pour Estephan, pas question que son protégé combatte à nouveau chez les 160 livres.

«Nous nous sommes rencontrés lundi, a-t-il mentionné. C’est trop dangereux pour sa santé. Lorsque tu frappes un mur tout le temps, tu dois trouver un autre moyen d’arriver à tes fins. C’est pourquoi je crois que changer de catégorie de poids est la chose à faire.»

Estephan a ajouté qu'il souhaitait que Lemieux fasse le saut chez les 168 lb depuis le gala au Centre Vidéotron de Québec.

«Les spécialistes m'avaient convaincu que sa santé n'était pas menacée à 160 lb. Disons que cette fois-ci, ça va être plus difficile de me convaincre.»

Ce dernier n’a toutefois pas osé se prononcer sur une date éventuelle concernant le prochain combat du pugiliste de 29 ans.

«Il est trop tôt pour savoir lorsqu'il reviendra. On va s’assurer qu’il se remette en parfaite santé et après on verra.»

Malgré le fait que le boxeur n’ait pas réussi à faire le poids à deux reprises à ses trois derniers combats, Le promoteur estime qu’il y a toujours un tas de boxeurs souhaitant l’affronter.

Un combat de championnat du monde pour junior Ulysse?

Même si David Lemieux n’a pas été en mesure de monter dans le ring au Madison Square Garden, un autre boxeur d’EOTTM a brillé sur la scène internationale. Junior Ulysse l’a aisément emporté face à Maximilliano Becerra en sous-carte du gala de «Canelo» Alvarez.

«On souhaite le meilleur pour Junior Ulysse, a lancé Camille Estephan. Notre objectif est de lui organiser un championnat du monde. C’est un boxeur très technique qui cogne dur. Il a laissé une forte impression lors de son passage aux États-Unis.»