Un court séjour chez les Dodgers pour Bryce Harper?

Les Dodgers de Los Angeles seraient particulièrement intéressés par les services du voltigeur Bryce Harper, mais pas pour une longue période, semble-t-il.

Selon des informations obtenues par le site Internet The Athletic, la formation de la Californie ne voudrait pas lui faire signer une entente à long terme qui lui coûterait un montant record.

Pourtant, Harper et son clan semblent à la recherche d’un pacte de longue durée. Récemment, le joueur par excellence de la Ligue nationale en 2015 aurait refusé une offre de 10 ans et de 300 millions $ des Nationals de Washington, voulant obtenir davantage.

Si jamais le natif de Las Vegas accepte un contrat à court terme, le montant de l’entente serait assurément exorbitant, de sorte que les Dodgers devraient payer une taxe de luxe encore plus imposante, eux qui ont déjà une énorme masse salariale; ils ont actuellement 143 millions $ d'engagés pour 2019.

Outre l’aspect financier, la présence de nombreux voltigeurs dans l’entourage des Dodgers pourrait freiner ceux-ci dans leur quête d’obtenir Harper. Il y a cependant de persistantes rumeurs indiquant que les Dodgers tentent d’envoyer les voltigeurs Yasiel Puig et Matt Kemp sous d’autres cieux.

Harper constituera définitivement la plus grosse prise du marché des joueurs autonomes dans le baseball majeur, lui qui est dominant depuis sa première saison en 2012. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,279, frappant 922 coups sûrs, dont 184 longues balles.

En plus des Dodgers, les Yankees de New York, les White Sox de Chicago et les Phillies de Philadelphie ont indiqué avoir rencontré l’ancien des Nationals.