Steve Bossé accroche ses gants

Steve Bossé a annoncé lundi, sur son compte Facebook, qu’il prenait sa retraite des sports de combat.

Ex-combattant d’arts martiaux mixtes et ancien homme fort au sein de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), Bossé (1-1, 1 K.-O.) a livré son dernier combat dans le ring face à Jean Pascal, en juillet dernier, à la Place Bell de Laval. Il s’était incliné par K.-O. au huitième round.

«Le temps est venu pour moi de passer à une autre étape de ma vie. En ce moment, le monde des sports de combat passe une période très difficile avec l'hospitalisation de mon ami Adonis, mais je peux vous confirmer que, dans mon cas, le combat m’a définitivement sauvé la vie. Je n'ose pas imaginer comment ma vie se serait déroulée sans le combat...»

Le Montréalais de 37 ans a indiqué que son amour pour les sports de combat lui a permis de surmonter des problèmes de consommation de drogue et d’alcool et de remettre de l’ordre dans sa vie.

«Aujourd'hui, je suis heureux et plein de gratitude pour cette belle carrière. L'adrénaline du combat va toujours me manquer. Je suis un guerrier dans l'âme, mais le temps est venu pour moi de profiter de la vie avec mon petit Mayson et ma femme que j'adore !» a poursuivi Bossé.