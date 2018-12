Noah Dobson passera aux Huskies

Le prometteur défenseur Noah Dobson poursuivra son parcours chez les juniors avec les Huskies de Rouyn-Noranda.

Selon ce qu’a appris l’expert hockey junior de la chaîne TVA Sports Mikaël Lalancette, le joueur du Titan d’Acadie-Bathurst quittera pour l’Abitibi après son passage avec Équipe Canada junior. La transaction, dont on ne connaît pas tous les éléments pour l’instant et qui sera annoncée à la fin du Championnat du monde junior, implique également les Saguenéens de Chicoutimi.

Choix de premier tour, le 12e au total, des Islanders de New York au plus récent repêchage de la Ligue nationale, Dobson a récolté neuf buts et sept mentions d’aide pour 16 points en 28 rencontres cette saison. Lors de la campagne précédente, il a accumulé 69 points en 67 sorties, contribuant à la conquête de la coupe Memorial du Titan, sous les ordres de l’instructeur-chef Mario Pouliot.

Ce dernier est à la barre des Huskies, qui dominent le classement général de la LHJMQ avec 57 points.

Pendant ce temps, Acadie-Bathurst n’a signé que six gains depuis le début de la campagne.

Bombe du jour : les Huskies ont obtenu Noah Dobson. #tvasports — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) 17 décembre 2018

Le Titan, les Saguenéens et les Huskies seront donc impliqués dans une transaction à 3 équipes après le Mondial junior. #tvasports — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) 17 décembre 2018