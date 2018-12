MLS : un tout nouveau format pour les éliminatoires

La Major League Soccer (MLS) a annoncé une refonte de son calendrier éliminatoire, lundi, qui fait en sorte que la prochaine finale de la Coupe MLS aura lieu le 10 novembre 2019.

Chaque étape de la compétition se décidera désormais sur un seul match, éliminant ainsi le format aller-retour pour les quarts et les demi-finales. Le tout dans le but de tenir la finale de la Coupe MLS beaucoup plus tôt qu’auparavant, alors qu’elle avait généralement lieu une semaine après le début du mois de décembre.

La MLS entend désormais faire de la Coupe MLS un sprint de trois semaines organisé entre les pauses internationales d’octobre et novembre. La saison régulière démarrera lors du premier week-end de mars, comme dans le passé, mais elle se terminera maintenant le 6 octobre, alors qu’elle s’étirait jusqu’à la fin de ce mois auparavant.

Le tournoi de la Coupe MLS s’amorcera le 19 octobre. Les clubs qualifiés pourront profiter de la pause internationale d’octobre pour se préparer en vue de la compétition et mieux faire la promotion des matchs éliminatoires afin de mousser la vente de billets.

Quatorze clubs plutôt que douze

Sept équipes par association seront invitées à participer au tournoi de la Coupe MLS plutôt que six. Les deux formations qui termineront au sommet du classement de leur association respective profiteront d’un laissez-passer au premier tour.

L’équipe ayant compilé le meilleur dossier en saison régulière bénéficiera systématiquement de l’avantage du terrain lors des matchs éliminatoires. Cela augmente considérablement l’importance pour les différentes équipes de bien se classer au terme du calendrier régulier.

Le fait que le tournoi se déroulera entre octobre et novembre augmentera les chances de profiter de conditions météorologiques plus clémentes, spécialement pour les clubs établis au nord du continent nord-américain.