Les Hawks pourront-ils se remettre de la perte de Corey Crawford?

Déjà bien installés dans les bas-fonds de la section Centrale, les Blackhawks de Chicago ont subi un autre dur coup dimanche soir quand le Québécois Corey Crawford a subi une nouvelle commotion cérébrale.

Tenu à l’écart du jeu durant les 47 derniers matchs de la saison passée en raison d’une blessure identique, le gardien a été ébranlé tard en première période de la rencontre face aux Sharks de San Jose. L’attaquant Evander Kane a poussé Dylan Strome sur l’homme masqué des Hawks et sur la séquence, l’arrière de la tête de Crawford a heurté le poteau du filet.

Le numéro 50 est retourné au vestiaire et son absence sera d’une durée indéterminée. Cam Ward l’a remplacé devant la cage des siens, qui ont encaissé un dur revers de 7 à 3 au United Center. Aussi, cette mésaventure constitue le nouveau chapitre d’une campagne 2018-2019 que Chicago souhaite déjà oublier.

«Il est probablement le gars qui travaille le plus fort et qui nous a gardés dans le coup cette saison, a commenté au site NHL.com le défenseur Connor Murphy. Cela n’est jamais un bon signe.»

«Corey est un gros morceau de notre formation et le perdre, ce n’est pas bon. On se sent mal pour lui, surtout dans une rencontre comme celle-là. On a laissé nos gardiens à eux-mêmes. Et permettre à des joueurs de foncer sur eux, ce n’est pas acceptable non plus», a-t-il ajouté.

De son côté, l’entraîneur-chef Jeremy Colliton n’est pas prêt à blâmer Kane pour la blessure touchant Crawford, n’étant pas certain qu’il aurait pu éviter un contact.

«Honnêtement, je n’ai pas examiné ça de cet angle. Pour moi, l’important est notre gardien. Il est blessé et c’est malheureux.»

La suite?

Avant-derniers de l’Association de l’Ouest, les Hawks ne veulent pas baisser les bras devant cet obstacle imprévu.

«Vous ne souhaitez jamais assister à une telle scène, mais nous devons continuer à jouer, a déclaré l’arrière Duncan Keith. C’est l’un de ces cas où nous espérons revoir le joueur en question.»

Cependant, les Hawks reverront-ils justement le Québécois dans les prochaines semaines? Il est logique d’en douter, car des problèmes de vertige l’ont constamment ennuyé au début de la présente année et il a dû attendre le mois de septembre avant de revenir sur la patinoire.

Crawford a présenté une fiche de 6-14-2, une moyenne de buts alloués de 3,28 et un taux d’efficacité de ,902 depuis le début du calendrier régulier. Son club a obtenu seulement 10 victoires en 35 sorties jusqu’ici.