Le calvaire de Dave Hakstol est terminé

Les Flyers de Philadelphie ont congédié leur entraîneur-chef Dave Hakstol, lundi, mettant fin à plusieurs rumeurs ayant circulé durant les derniers jours.

Ancien pilote des Islanders de New York et ex-gardien de but des Nordiques de Québec, Scott Gordon assumera les tâches d’instructeur-chef sur une base intérimaire pour le reste de la campagne. Celui-ci était à la barre du club-école de Lehigh Valley, dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Ayant mené son club en séries deux fois à ses trois premières années comme instructeur-chef, Hakstol, 50 ans, a vu sa troupe éprouver des ennuis en 2018-2019. En date de lundi, les Flyers se trouvaient au dernier rang de l’Association de l’Est. Philadelphie (12-15-4) a échappé cinq de ses six plus récents duels, incluant celui de samedi, un revers de 5 à 1 subi aux mains des Canucks de Vancouver.

Or, les derniers jours ont convaincu le directeur général Chuck Fletcher – embauché une semaine après que son prédécesseur Ron Hextall eut été limogé – d’agir rapidement pour sauver la saison des Flyers.

«Après une rencontre avec Dave Hakstol ce matin et mûre réflexion, j’ai décidé de le relever de ses fonctions. [...] Au moment où je continue de soutenir cette équipe, je crois qu’il s’agit de la meilleure décision pour permettre à ce groupe d’aller de l’avant. J’aimerais remercier Dave pour son travail auprès de cette formation», a indiqué Fletcher dans un communiqué.

«J'ai été très impressionné par Dave Hakstol l'être humain. À mes yeux, il y avait absence de lien entre ce qu'il prêchait et la façon de jouer des hockeyeurs. Comme leader de cette équipe, cela retombait sur ses épaules, a ajouté Fletcher en conférence de presse. Nous avons besoin d'une nouvelle voix. Les joueurs doivent entendre un nouveau message et espérons qu'ils vont l'entendre.»

Un court sursis

À son arrivée comme DG du club, Fletcher avait dit vouloir offrir une chance au pilote en place, qui avait été embauché par Hextall en 2015.

«Il faut permettre aux gens de montrer comment ils vont travailler avec toi, avait-il expliqué pendant un récent point de presse. C’est facile d’avoir une opinion de l’extérieur, mais pour prendre une décision, tu dois avoir davantage d’informations que ce que j’ai en ce moment. Je veux que ça fonctionne.»

De son côté, Gordon a mené la filiale vers une fiche de 47-19-10 et une présence au troisième tour éliminatoire la saison passée. Cette année, Lehigh Valley se trouve au quatrième échelon de la section Atlantique de la LAH avec un dossier de 15-9-2.

«À ce stade-ci, chacun peut être un candidat et il y aura un processus à suivre», a résumé le DG.