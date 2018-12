Une domination qui fait oublier une longue disette

Publié aujourd'hui à 16h01

Mis à jouraujourd'hui à 16h20

Les Canadiens n'ont marqué qu’un seul but en avantage numérique en décembre (avant lundi soir) et c’était lors du premier match du mois face aux Rangers, grâce à Tomas Tatar.

Depuis, la disette est profonde. Lors des sept derniers matchs, les Canadiens n’ont pas marqué avec l’avantage d’un homme en 22 occasions. Est-ce la fin du monde? Non.

Lors des sept dernières rencontres, les Canadiens n’ont subi que deux revers et ont marqué 26 buts. Cela dit, le fait que l’équipe ne marque pas en avantage numérique devient de plus en plus frustrant pour les joueurs et les entraîneurs.

Domination complète à 5 contre 5

D’un autre côté, les Canadiens sont très dangereux à cinq contre cinq avec 84 buts. Une seule équipe a marqué plus de buts à égalité numérique dans la LNH et il s’agit du Lightning, qui en a 87.

Ce n’est pas rien. Si la troupe de Claude Julien avait énormément de difficulté à marquer la saison dernière (21 buts de moins après 33 matchs), ce n’est visiblement pas le cas cette année.

Il est toutefois difficile de comprendre pourquoi les Canadiens marquent autant à cinq contre cinq, mais si peu en avantage numérique (14 buts). Les joueurs disent souvent qu’il faut simplifier la façon de jouer en avantage numérique.

Présentement, les équipes qui les affrontent les Canadiens n’ont aucune crainte à se retrouver au cachot.

Cela dit, si vous aviez à choisir entre un top 2 des buts marqués à cinq contre cinq ou un top 2 des meilleures équipes en avantage numérique, il est préférable de prendre le premier. Vos chances de participer aux séries sont beaucoup plus grandes ainsi.

La LNH tranche dans le dossier Lehkonen

On a tous été surpris de la décision de l’arbitre T.J. Luxmore de décerner une pénalité à Artturi Lehkonen pour avoir plongé alors qu’il lançait au filet des Sénateurs en troisième période samedi.

Cette décision n’était pas adéquate et la bonne nouvelle, c’est que tout les intervenants dans ce dossier semblent d’accord.

La LNH a reconnu qu’il n’y avait pas de réaction exagérée et que s’il y a eu un plongeon, c’était uniquement pour lancer au filet.

Il est impossible d’enlever la pénalité des livres, mais une chose est certaine, Lehkonen ne se retrouvera pas dans le registre des plongeurs à la suite de cet incident. C’est au moins ça de gagner.