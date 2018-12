La descente aux enfers de Cory Schneider se poursuit

La saison du gardien des Devils du New Jersey Cory Schneider est pour le moins cauchemardesque et voilà qu’il devra demeurer à l’écart du jeu en raison d’une blessure abdominale.

Le vétéran de 32 ans est incapable d’acheter une victoire cette saison, lui qui a conservé une fiche de 0-5-1, une moyenne de buts alloués de 4,66 et un horrible taux d’efficacité de ,852. Aussi, il a cédé trois fois en sept tirs durant sa dernière sortie, vendredi, face aux Golden Knights de Vegas.

Son entraîneur-chef John Hynes l’a d’ailleurs remplacé par Keith Kinkaid après moins de 10 minutes de jeu et celui-ci a mené les Diables vers un gain de 5 à 4 en prolongation. Ayant manqué le début de la campagne à cause d’une blessure à la hanche, Schneider n’a pas gagné depuis le 27 décembre 2017 et a échappé 18 décisions consécutives.

Un allié

Pour l’instant, Hynes semble lui donner le bénéfice du doute. Même avant de tomber au combat, l’ancien des Canucks de Vancouver était à l’abri d’un séjour dans la Ligue américaine et au ballottage.

«Nous préférons le voir avec nous, car nous pensons qu’il sera à son mieux ici, a affirmé Hynes au site NJ.com il y a quelques jours. Cory est une grande partie de notre formation. Il traverse certaines choses et présentement, on veut tous travailler avec lui pour qu’il s’en sorte.»

«C’est un excellent coéquipier, peu importe la situation actuelle, a ajouté Kinkaid à propos de celui détenant un contrat valide jusqu’à la fin de 2021-2022, à raison de 6 millions $ en moyenne par année. Nous avons des liens solides. [...] Il doit placer cela derrière lui et avancer. Il est un très bon gardien et une bonne personne. Il a besoin de cette victoire tant recherchée et espérons qu’on pourra lui donner bientôt.»

Par ailleurs, le New Jersey a rappelé de son club-école de Binghamton Mackenzie Blackwood pour agir comme adjoint de Kinkaid. À l’image de Schneider, les Devils éprouvent des ennuis, car ils occupent l’avant-dernier rang de l’Association de l’Est avec 29 points en 31 affrontements.