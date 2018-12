Junior Ulysse en mode... PlayStation!

Maintenant qu’il a terminé l’année en beauté, Junior Ulysse veut décrocher de la boxe. Évidemment qu’il sera à l’écoute si une proposition le fait sursauter d’ici là.

Entre-temps, comment le tombeur de l’Américain Maximilliano Becerra au Madison Square Garden de New York, samedi soir, entend-il passer les prochaines semaines?

«Pour le moment, je pense que je vais aller jouer au PlayStation!», a-t-il laissé savoir, lundi matin, à l’émission «Les Partants» à TVA Sports.

Si la frénésie de Fortnite a pris de l’ampleur chez les joueurs de baseball professionnels et les hockeyeurs de la Ligue nationale de hockey, le super-léger de 30 ans n’a pas succombé à la tendance.

«Fortnite, c’est pour les enfants, ça!»

Non, Junior Ulysse a deux jeux fétiches : NHL19 et Rambo 6. Il avait d’ailleurs un message à passer à notre reporter Andy-Mailly Pressoir et notre animateur Kevin Raphaël.

«Ils m’en doivent une et ils savent qu’on ne plaisante pas avec moi à NHL!», prévient-il.

«Rambo 6, c’est un jeu conçu au Québec et je l’adore. C’est ce jeu-là qui me permet de me mettre dans ma bulle et de venir à bout du stress dans mes combats de boxe.»

Ci-dessus, écoutez l’entrevue avec Junior Ulysse à l’émission «Les Partants».