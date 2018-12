Jaroslav Halak grandement apprécié à Boston

Si les embauches sur le marché des joueurs autonomes ne sont jamais un gage de succès pour les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), la signature du gardien Jaroslav Halak semble faire le bonheur de tous chez les Bruins de Boston.

Engagé pour deux saisons pour un salaire annuel de 2,75 millions $, l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal n'a reçu que de bons mots de la part de son entraîneur-chef, lundi matin, en marge de l’affrontement contre le Tricolore.

«C’est un vrai professionnel, a indiqué Bruce Cassidy. Il est là [dans la LNH] depuis longtemps et il a porté les couleurs de plusieurs équipes. Il comprend ce que l’emploi implique sur le plan de la préparation personnelle. C’est un gars facile à vivre qui s’est facilement intégré dans notre vestiaire.»

Un point de vue que partage également le défenseur Brandon Carlo.

«C’est vraiment bien [de pouvoir jouer avec Halak] et je l’apprécie aussi énormément à l’extérieur de la patinoire, a expliqué l’arrière de 22 ans. Il fait partie de notre chimie d’équipe et s’intègre vraiment bien. Sur la glace, nous avons beaucoup de respect à son égard. C’est bien de savoir que si nous faisons une erreur, il sera là pour la racheter.»

Baisse de régime

Avant le duel contre le Canadien, le gardien slovaque avait déjà participé à 18 rencontres avec les Bruins cette saison, maintenant une moyenne de buts accordés de 2,40 et un taux d’efficacité de ,926.

Ces statistiques sont les meilleures de Halak depuis la saison 2013-2014, lorsqu'il avait endossé les uniformes des Blues de St. Louis et des Capitals de Washington.

Depuis, l’athlète de 33 ans a connu un passage moribond de quatre saisons avec les Islanders de New York. À l’image de cette concession abonnée aux bas-fonds du classement, Halak a été victime d’une baisse de régime marqué par un passage dans la Ligue américaine de hockey en 2016-2017.

Campé dans le rôle de second de Tuukka Rask cette année, Halak semble avoir trouvé le siège parfait pour lui et ce n’est pas Cassidy qui va s’en plaindre.

«Son expérience dans la ligue et ses habilités font qu’il est solide et nous en avons définitivement besoin», a précisé le pilote de la formation du Massachusetts.

Un entraîneur insatisfait

Si la saison de Halak réjouit les Bruins, leurs performances en dent de scie par les temps qui courent ne font aucunement plaisir à Cassidy. À leurs 10 dernières sorties (avant l’affrontement contre le CH), les Bruins ont maintenu une fiche de 4-6-0. Lourdement éprouvés par les blessures depuis le début de la campagne, ils sont notamment privés de l’attaquant Patrice Bergeron et du défenseur Zdeno Chara.

Questionné à savoir s’il était satisfait des performances de sa troupe, malgré la perte d’éléments centraux, Cassidy n’est pas passé par quatre chemins.

«Non [je ne suis pas satisfait], on veut toujours être meilleur. Les blessures, ça arrive et tu dois continuer de jouer. Il y a des matchs où nous avons été bons et récemment, nous avons connu des parties où nous devions être meilleurs.»

Les Bruins auront cependant le bonheur de retrouver Bergeron cette semaine, car il est censé revenir à l’entraînement des siens, mercredi. Le Québécois est absent depuis le 16 novembre en raison d’une blessure aux côtes.