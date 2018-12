Une 26e place pour Harvey au 15 km de Davos

Le fondeur québécois Alex Harvey a pris le 26e rang du 15 km de Davos, en Suisse, dimanche.

La veille, au même endroit, l'athlète de 30 ans avait terminé en 37e position lors de l'épreuve du sprint.

Le Russe Evgeniy Belov a remporté le 15 km grâce à un temps de 35 min 52,5 s. Il a devancé le Français Maurice Manificat (+0,9 s) et le Norvégien Martin Johnsrud Sundby (+4,5 s).

Les Canadiens Len Valjas et Andy Shields, qui prenaient également part à la course, ont pour leur part terminé aux 62e et 76e rangs respectivement.